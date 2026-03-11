Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πρόταση της FIFA προς την εθνική ομάδα του Ιράκ να ταξιδέψει οδικώς από τη Βαγδάτη προς την Τουρκία, ώστε στη συνέχεια να μεταβεί αεροπορικώς στο Μεξικό για τα πλέι-οφ πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, η προτεινόμενη διαδρομή θα διαρκούσε περίπου 25 ώρες, κάτι που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ομοσπονδιακού τεχνικού της ομάδας, Γκράχαμ Άρνολντ. Ο Αυστραλός προπονητής ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να εκθέσει τους ποδοσφαιριστές του σε μια τόσο επικίνδυνη και εξαντλητική μετακίνηση.

