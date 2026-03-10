Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, αμφισβήτησε για άλλη μια φορά τη συμμετοχή της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά (11/6-19/7).

Μετά την χορήγηση ασύλου σε παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών από την Αυστραλία, ο επικεφαλής της Ιρανικής Ομοσπονδίας είπε στο εθνικό τηλεοπτικό κανάλι:

«Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε δύο tweets απαιτώντας να χορηγηθεί πολιτικό άσυλο στις παίκτριές μας και ότι αν η Αυστραλία δεν το έκανε, θα το έκανε ο ίδιος. Προκάλεσε 160 μάρτυρες σκοτώνοντας τα κορίτσια μας στο Μινάμπ και τώρα κρατά τα κορίτσια μας ομήρους. Πώς μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξος για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό αυτές τις συνθήκες;».

«Εάν το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξαχθεί υπό αυτές τις συνθήκες, ποιος λογικός άνθρωπος θα έστελνε την εθνική του ομάδα σε ένα τέτοιο μέρος;» δήλωσε, καθώς το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων στις ΗΠΑ – δύο στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ – σε έναν όμιλο (7ο) που περιλαμβάνει το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.

Η απόφαση για τη χορήγηση ασύλου σε παίκτριες του Ιράν, ελήφθη από φόβο μήπως αντιμετωπίσουν διώξεις κατά την επιστροφή τους, ανακοίνωσε (10/3) ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ.

Παίκτριες της εθνικής Ιράν παρέμειναν σιωπηλές καθώς έπαιζε ο εθνικός ύμνος του Ιράν πριν από τον πρώτο αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου εναντίον της Νότιας Κορέας, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ τραγούδησαν σε επόμενους αγώνες.

Αυτή η σιωπή ερμηνεύτηκε ως πράξη ανυπακοής και ένας παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης αποκάλεσε τις παίκτριες «προδότες πολέμου», που αντιπροσωπεύουν «το αποκορύφωμα της ατίμωσης».

Ο Μεχντί Τατζ είχε ήδη εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες την περασμένη εβδομάδα για τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, λίγες ώρες μετά την έναρξη της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης.