Η Εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο αμερικανικών περιορισμών, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με το Βέλγιο σήμερα στις 22:00 για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ.

Οι αμερικανικές Αρχές επέτρεψαν στην αποστολή να εισέλθει στις ΗΠΑ μόλις 24 ώρες πριν από τη σέντρα, αντί για τις δύο ημέρες που είχε ζητήσει το τεχνικό επιτελείο, αναγκάζοντάς την να ταξιδέψει μέσω του αεροδρομίου του Λος Άντζελες το Σάββατο, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι (τοπική ώρα).

Το «Team Melli» έχει εγκατασταθεί στην Τιχουάνα του Μεξικού αντί της Αριζόνα, που ήταν το αρχικό σχέδιο, και μετακινείται στις ΗΠΑ αποκλειστικά για τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση.

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