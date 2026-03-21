Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Βαλιάσρ στην Τεχεράνη για να υποδεχτεί την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν μετά την επιστροφή της από την Αυστραλία.

Η ομάδα είχε τραβήξει την προσοχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, αφού ορισμένες παίκτριες ζήτησαν προσωρινά άσυλο στο εξωτερικό, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας, πριν αποσύρουν αργότερα τις αιτήσεις τους.

Crowds gathered at Valiasr Square in #Tehran to welcome Iran’s women’s national #football team after their return from #Australia. The team had drawn attention during their trip after some players briefly sought asylum abroad, citing safety concerns, before later withdrawing… pic.twitter.com/TDybvNw8d3 — News9 (@News9Tweets) March 20, 2026

Η διαμάχη ξέσπασε εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες επηρέασαν επίσης την πορεία της ομάδας στο Κύπελλο Ασίας. Η ομάδα τελικά αποκλείστηκε από το τουρνουά και επέστρεψε στην πατρίδα της νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Powerful scenes from Tehran 🇮🇷 as the women’s team gets a grand welcome at Valiasr Square 🙌 A proud moment for Iranian football and its fans pic.twitter.com/vgMcCzgV7N — Rohan Kumar (@RonanSylas65136) March 20, 2026

Η επιστροφή έγινε μέσω των συνόρων με την Τουρκία, μετά από ένα δύσκολο ταξίδι από την Αυστραλία. Ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών προέκυψαν όταν κάποιες παίκτριες δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα του Women’s Asian Cup, κόντρα στη Νότια Κορέα .

Το κλίμα εντάθηκε μετά τα γεγονότα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενώ κρατικά μέσα στο Ιράν τις χαρακτήρισαν «προδότριες εν καιρώ πολέμου».