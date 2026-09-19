Η Έλτσε πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή La Liga, επικρατώντας 3-1 της Εσπανιόλ εκτός έδρας, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 6’ λόγω αποβολής του Ρεδόντο Σολάρι.

Οι φιλοξενούμενοι προέρχονταν από μια δραματική ήττα στο φινάλε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και αναζητούσαν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα Ισπανίας. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Ρεδόντο Σολάρι αποβλήθηκε και τους άφησε με δέκα παίκτες.

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