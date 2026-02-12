Ο Βίτορ Περέιρα θα είναι ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Αγγλία, ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και θα αντικαταστήσει τον Σον Ντάις.

Να σημειωθεί ότι ο Βίτορ Περέιρα ξεκίνησε τη χρονιά στη Γουλβς, απ’ όπου αποχώρησε λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό.

Η Φόρεστ έψαχνε τεχνικό, καθώς ο Σον Ντάις αποχώρησε μετά το 0-0 με τη Γουλβς, το βράδυ της Τετάρτης (11/2).