Ο διεθνής άσος του Ισημερινού Μάριο Πινέιδα, ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, δολοφονήθηκε σε ένοπλη επίθεση μαζί με την κοπέλα που τον συνόδευε, την Τετάρτη (17/12) έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται πώς δύο άτομα φτάνουν στον τόπο και πυροβολούν άμεσα, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο και των δύο. Μετά τους πυροβολισμούς, οι δράστες απομακρύνονται από τον τόπο του εγκλήματος. Μπορεί επίσης να δει κανείς τη γυναίκα που ήταν μαζί με τον Πινέιδα τη στιγμή της επίθεσης.

#MNTV ❗ ASESINATO DE JUGADOR DEL BARCELONA ❗ 🔴 Mario Pineida, futbolista del Barcelona, fue asesinado en un ataque armado junto a otra persona que lo acompañaba. En un video que circula en redes, se observa cómo dos sujetos llegan al lugar y disparan directamente, provocando… pic.twitter.com/0tCnHobedV — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) December 18, 2025

Η ομάδα του, Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, τιμώντας τη μνήμη του έκανε έκανε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Θα έχεις πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά των οπαδών της Μπαρτσελόνα, Μαρίτο, την κέρδισες με όλη την αγάπη που έδωσες. Ευχαριστούμε για όλα, θα μας λείψεις. Για πάντα, Μάριο».

Siempre tendrás un lugar especial en el barcelonismo, Marito, te lo ganaste por todo ese 💛 que diste. Gracias por todo, te extrañamos. Por siempre Mario 🙏🏻 pic.twitter.com/c4009hHMaQ — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

«Ήρθε το 2016. Έγραψε ιστορία για πάντα. 2 τίτλοι. 2 ημιτελικοί του Libertadores. Με πάθος, αφοσίωση και αγάπη για την κίτρινη φανέλα. Μάριο, κέρδισες μια θέση για πάντα στην ιστορία ως είδωλο. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, θα σε θυμόμαστε πάντα, Μαρίτο».

Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. 💛 2 títulos. 2 semifinales de Libertadores. Con garra, entrega y amor por la amarilla. Mario, se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo. Por todo y más , te recordaremos siempre Marito pic.twitter.com/stLzxUkP2s — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

Συνελήφθη ένας από τους υπόπτους της δολοφονίας

Η δημοτική επιχείρηση Segura EP επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου που εμπλέκεται στη δολοφονία του ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα και της συνοδού του.

Οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν δύο ένοπλους άνδρες να φτάνουν σε ένα κρεοπωλείο και να πυροβολούν τον ποδοσφαιριστή και μια ξένη γυναίκα.

«Χάρη στην παρακολούθηση των καμερών βιντεοεπιτήρησης, καταφέραμε να αναγνωρίσουμε τις μοτοσικλέτες που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι και να εντοπίσουμε τον ύποπτο, διευκολύνοντας τις αστυνομικές έρευνες».