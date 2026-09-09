Ο Ίσκο έγραψε το όνομά του στην ιστορία του Champions League, καταγράφοντας ένα μοναδικό ρεκόρ. Ο 34χρονος Ισπανός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στη διοργάνωση με πέντε διαφορετικές ομάδες από την ίδια χώρα.

Το επίτευγμα ήρθε στην αναμέτρηση της Μπέτις με τη Λιλ, όπου οι Ανδαλουσιάνοι επικράτησαν με 3-2 στη Γαλλία. Η Μπέτις αποτέλεσε τον πέμπτο ισπανικό σταθμό του Ίσκο στο Champions League, μετά τις Βαλένθια, Μάλαγα, Ρεάλ Μαδρίτης και Σεβίλλη.

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