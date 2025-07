Με τον Σίριλ Ντέσερς να δίνει το «παρών» στο γήπεδο, αλλά να μην αγωνίζεται καθόλου, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Ρέιντζερς, αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, με την Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη σε φιλική αναμέτρηση.

Δεκαέξι μέρες πριν το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό για τον Β’ προκριματικό του Champions League, οι Σκωτσέζοι υποδέχθηκαν στο «Άιμπροξ» τους δευτεραθλητές Βελγίου, σε φιλική αναμέτρηση που δεν ανέδειξε νικητή.

Οι «μαυρομπλέ», μάλιστα, με τον Χρήστο Τζόλη στο αρχικό τους σχήμα και τον Έλληνα διεθνή να μοιράζει ασίστ, προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο, χάρις στα γκολ των Βέτλεσεν και Ρέις στο 10′ και 13′ αντίστοιχα.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ρέιντζερς μπήκε πολύ δυνατά, μείωσε στο 51′ με το άψογο πλασέ του Ντιομάντε, και λίγο πριν το φινάλε του ματς, κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Κέρτις, για το τελικό 2-2.

Στο γήπεδο, αλλά εκτός αποστολής, βρέθηκε και ο μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος υπέγραψε αυτόγραφα στους οπαδούς της ομάδας του.

🎯 Diomande with the first-time finish. pic.twitter.com/s9AsOfBz40

💪 Bajrami with the assist.

🎯 Curtis with the finish. pic.twitter.com/GnZIDIfuZ4

— Rangers Football Club (@RangersFC) July 6, 2025