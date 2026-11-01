Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν Άστον Βίλα και Φούλαμ, σε μια αναμέτρηση με ένταση, σημαντικές ευκαιρίες και δραματική εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν νωρίς, όμως ο Τζον ΜακΓκιν αστόχησε από τα έντεκα βήματα στο 16′, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Λένο. Οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν από την χαμένη ευκαιρία, ενέτειναν την πίεσή τους και εν τέλει ανταμείφθηκαν στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, αφού στο 39′, ο Νίκολας Τζάκσον ολοκλήρωσε με εξαιρετικό σουτ την ατομική του προσπάθεια για να ανοίξει τπ σκορ.

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