Σε ένα ματς με συγκλονιστικό φινάλε, Αλγερία και Αυστρία αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 στο ματς για την 3η αγωνιστική του 10ου ομίλου, που διεξήχθη στο Κάνσας.

Το τελικό αποτέλεσμα αφήνει και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες, καθώς αμφότερες προκρίνονται στα νοκ-άουτ, η μεν Αυστρία ως δεύτερη, η δε Αλγερία ως μία από τις οκτώ καλύτερες τρίτες της φάσης των ομίλων.

Η Αυστρία προηγήθηκε στο 28′ με τον Αρναούτοβιτς, έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Αλάμπα, όμως λίγο πριν το ημίχρονο ο Μπελγκαλί, μετά από δημιουργία του Μαχρέζ, ισοφάρισε σε 1-1.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr