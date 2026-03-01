Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το Old Firm στο «Άιμπροξ», με Ρέιντζερς και Σέλτικ να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα «χορταστικό» ντέρμπι.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν εκρηκτικά και προηγήθηκαν μόλις στο 8’ με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι του Τσερμίτι, που έγινε αμέσως viral, ενώ ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0 στο 26’.

Η Σέλτικ αντέδρασε στο δεύτερο μέρος, μείωσε στο 56’ με τον Τίρνεϊ και βρήκε την ισοφάριση στο 90’+1’ με τον Χαγιάτε, «παγώνοντας» το κατάμεστο γήπεδο. Το φινάλε είχε ένταση, όπως συνηθίζεται στα Old Firm.

Η ισοπαλία αυτή ευνόησε τη Χαρτς, που παραμένει στην κορυφή και αύξησε τη διαφορά της στο +6 από τη δεύτερη Ρέιντζερς.