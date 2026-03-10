Μέγα σκάνδαλο αποκαλύφθηκε στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κονγκό, Ζαν-Γκι Μπλεζ Μαγιολάς, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για υπεξαίρεση χρημάτων, που σχετίζονταν με επιχορηγήσεις της FIFA.

To δικαστήριο του Μπραζαβίλ που έβγαλε την απόφαση, τον έκρινε ένοχο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση και πλαστογραφία σε μια υπόθεση που αφορούσε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια από επιχορηγήσεις της FIFA.

Τα χρήματα αυτά προορίζονταν, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου και για την κατασκευή ενός τεχνικού κέντρου κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Μετά τις έρευνες των Αρχών, αποκαλύφθηκε ένα σύστημα εταιρειών… βιτρίνα, ενώ το προπονητικό κέντρο, το οποίο υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτούνταν με 800.000 δολάρια, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Να σημειωθεί ότι ανάλογη ποινή επιβλήθηκε τόσο στη σύζυγο του Μαγιολάς, όσο και στο γιο του!

Στην ίδια υπόθεση, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης πέντε ετών. Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή, ο ανώτατος παράγοντας της FECOFOOT, ο οποίος είχε ήδη τεθεί σε αναστολή από τη FIFA για κακοδιαχείριση, βλέπει το μέλλον του να «σφραγίζεται» μετά από αυτή τη δικαστική απόφαση.