Η Ρεάλ Μαδρίτης του Τσάμπι Αλόνσο έκανε το 4Χ4 στο ξεκίνημα της La Liga, επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Σοσιεδάδ κι απολαμβάνει προσωρινά τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας.

Το «διπλό» για τους «μερένγκες» αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς επιτεύχθηκε, ενώ αγωνίζονταν από το 32′ με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Χούισεν. Το γκολ του Γκιουλέρ, όμως, στο 44′ με το οποίο έγινε το 2-0 (είχε ανοίξει το σκορ ο Εμπαπέ από πολύ νωρίς) αποδείχθηκε καθοριστικό στην εξέλιξη της αναμέτρησης.

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της Χετάφε στο πρωτάθλημα της La Liga συνεχίζεται, με την ομάδα της Μαδρίτης να επικρατεί με 2-0 της Οβιέδο, που πραγματοποιεί εντελώς αντίθετη πορεία από τη σημερινή της αντίπαλο.

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου άλλαξαν εντελώς τα δεδομένα του ματς, με τους γηπεδούχους να διαχειρίζονται άψογα στο δεύτερο ημίχρονο το σημαντικό προβάδισμα και να φτάνουν στην 3η τους νίκη σε 4 παιχνίδια, τους δε φιλοξενούμενους να αιφνιδιάζονται από την εξέλιξη αυτή και να μην μπορούν ν’ αντιδράσουν. Μοιραία γνώρισαν την 3η τους ήττα στην πρώτη τετράδα αγώνων που έχουν δώσει

Η 4η αγωνιστική:

Σεβίλλη-Έλτσε 2-2 (28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)

Χετάφε-Οβιέδο 2-0 (45’+4 Μάρτιν, 45’+9 Μαγιοράλ)

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (56′ πέν. Ογιαρθάμπαλ – 12′ Εμπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 19:30

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 22:00

Θέλτα-Τζιρόνα 14/9

Λεβάντε-Μπέτις 14/9

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 14/9

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 14/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 12 -4αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Χετάφε 9 -4αγ.

Βιγιαρεάλ 7

Μπαρτσελόνα 7

Εσπανιόλ 7

Έλτσε 6 -4αγ

Μπέτις 5 -4αγ.

Βαλένθια 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Αλαβές 4

Σεβίλη 4 -4αγ.

Οσασούνα 3

Θέλτα 3 -4αγ.

Οβιέδο 3 -4αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -4αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 2

Μαγιόρκα 1

Λεβάντε 0

Τζιρόνα 0