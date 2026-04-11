Η Μπαρτσελόνα είπε «ευχαριστώ» στην Τζιρόνα, που έκοψε βαθμούς στη Ρεάλ Μαδρίτης και κλείδωσε επί της ουσίας τον τίτλο στη La Liga.

Πλέον, θα ετοιμαστεί για το κρίσιμο ματς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (14/4) στο «Μετροπολιτάνο».

Σκοράροντας δύο φορές με τον Φεράν Τόρες στο πρώτο μέρος από ισάριθμες ασίστ του Γιαμάλ, η ομάδα του Χάνσι Φλικ πήρε αυτό που ήθελε με το εμφατικό 4-1 επί της Εσπανιόλ, αν και αγχώθηκε στο δεύτερο μέρος μέχρι να σκοράρει ο Γιαμάλ στο 87′.

Ξέφυγε με +9 από τη «βασίλισσα», ενώ απομένουν ακόμη 8 αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν κι όπως γίνεται αντιληπτό θα πρέπει ν’ αυτοκτονήσει για να μην κάνει το back to back στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι «μπλαουγκράνα», πια, θα προετοιμαστούν για τη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League με την Ατλέτικο, όπου θα επιδιώξουν να κάνουν μια ακόμη μεγάλη ανατροπή μετά την εντός έδρας ήττα του πρώτου αγώνα με 2-0!

Η 31η αγωνιστική:

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1 (51΄ Βαλβέρδε – 62΄ Λεμάρ)

Σοσιεδάδ-Αλαβές 3-3 (14′ Σούσιτς, 27′ αυτ. Σίβερα, 60′ Όσκαρσον – 3′ αυτ. Τσαλέτα-Τσαρ, 24′ Ντιαμπατέ, 90’+7)

Έλτσε-Βαλένθια 1-0 (73′ Σεπέδα)

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 4-1 (9′,25′ Τόρες, 87′ Γιαμάλ, 89′ Ράσφορντ – 56′ Λοθάνο)

Σεβίλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 11/4

Οσασούνα-Μπέτις 12/4

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 12/4

Θέλτα-Οβιέδο 12/4

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 12/4

Λεβάντε-Χετάφε 13/4

Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 79 -31αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 70 -31αγ.

Βιγιαρεάλ 58

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Μπέτις 45

Θέλτα 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -31αγ.

Χετάφε 41

Οσασούνα 38

Εσπανιόλ 38 -31αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 38

Τζιρόνα 38 -31αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 35

Βαλένθια 35 -31αγ.

Αλαβές 33 -31αγ.

Έλτσε 32 -31αγ.

Μαγιόρκα 31

Σεβίλη 31

Λεβάντε 26

Οβιέδο 24