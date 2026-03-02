Με φοβερή ανατροπή μέσα σε 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο η Θέλτα έφυγε με σπουδαίο διπλό από το «Μοντιλίβι» (2-1) επί της Τζιρόνα, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της LaLiga.

Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα για τη νίκη κι ενώ προς στιγμή φαινόταν ότι οι γηπεδούχοι έδειχναν πιο… έτοιμοι για να την πάρουν, οι φιλοξενούμενοι έφεραν τα πάνω κάτω και με δόση τύχης, καθώς για να φτάσουν στην ανατροπή χρειάστηκε το αυτογκόλ του Βίτορ Ρέις. Το συγκρότημα του Βίγκο εδραιώθηκε στην 6η θέση (προκριματικοί Conference League), ενώ οι Καταλανοί έχασαν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την παραμονή τους.

Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ανάμεσα στην Μπέτις και την Σεβίλλη στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» για την 26η αγωνιστική στη LaLiga.

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στους «16» του UEFA Europa League προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο με τα γκολ των Άντονι και Άλβαρο Φιντάλγο αλλά οι φιλοξενούμενοι πήραν το βαθμό με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος, και χωρίς τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο τους.

Ο Χιλιανός «γερόλυκος» Αλέξις Σάντσες ξανάβαλε την ομάδα του στο παιχνίδι μειώνοντας στο 62ο λεπτό, για να ισοφαρίσει ο Ισαάκ Ρομέρο στο 85΄.

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Βαγές, Ρουϊμπάλ, Γιορέντε, Νάταν, Ροντρίγκες, Φορνάλς, Ρόκα, Φιντάλγο (70΄ Αλτιμίρα), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες (70΄ Μπακαμπού), Άντονι.

Η 26η αγωνιστική:

Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88′, 90’+7′ Έσπι)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35′ Ντε Φρούτος – 47′ Ι. Γουίλιαμς)

Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28′,37′,69′ Γιαμάλ, 90’+1 Λεβαντόφσκι – 49′ Γκεγέ)

Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36′ Σολέρ)

Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (90’+4 Άλβαρες)

Ελτσε-Εσπανιόλ 2-2 (42΄ Αγουάδο, 90΄ πεν. Μιρ – 7΄ Γκαρθία, 57΄ Ρομέρο)

Βαλένθια-Οσασούνα 1-0 (67′ πέν. Ραμαζανί)

Μπέτις-Σεβίλλη 2-2 (16′ Άντονι, 37′ Φιντάλγο – 62′ Σάντσες, 85′ Ρομέρο)

Τζιρόνα-Θέλτα 1-2 (35′ Βανάτ – 58′ Γιούτγκλα, 70′ αυτ. Ρέις)

Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 2/3

Βαθμολογία (σε 26 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 64

Ρεάλ Μαδρίτης 60 -25αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 51

Βιγιαρεάλ 51

Μπέτις 43

Θέλτα 40

Εσπανιόλ 36

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35

Οσασούνα 33

Σεβίλη 30

Τζιρόνα 30

Χετάφε 29 -25αγ.

Βαλένθια 29

Ράγιο Βαγεκάνο 27 -25αγ.

Αλαβές 27

Έλτσε 26

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 21

Οβιέδο 17 -25αγ.