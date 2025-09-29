Ο αγώνας της Βαλένθια εναντίον της Οβιέδο στο «Μεστάγια», με τον οποίο θα έκλεινε απόψε (29/9, 22:00), η αυλαία της 7ης αγωνιστικής στην Ισπανία, αναβλήθηκε. Ο κόκκινος συναγερμός για έντονη βροχόπτωση στη Βαλένθια, ήταν ο λόγος για τον οποίο οι αρμόδιες Αρχές αποφάσισαν να τον αναβάλουν.

Μετά τα γεγονότα πριν από έντεκα μήνες με την DANA, η επαρχία της Βαλένθια τέθηκε, για άλλη μια φορά, σε κατάσταση συναγερμού, λόγω καταρρακτωδών βροχοπτώσεων, και ακραίων καιρικών φαινομένων, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να ενεργοποιήσουν κόκκινο συναγερμό σε αρκετούς Δήμους της επαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Βαλένθια.

Όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες ανεστάλησαν την Κυριακή και τα Σχολεία έμειναν κλειστά τη Δευτέρα. Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε η αναβολή του αγώνα πρωταθλήματος, ο οποίος προς το παρόν, δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία. Ωστόσο, δεδομένου ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με το πρόγραμμα.

Η Βαλένθια απέστειλε ήδη μια ειδοποίηση την Κυριακή για να ενημερώσει τους οπαδούς της. Σχεδόν το 50% των φιλάθλων που έρχονται στο Μεστάγια, το κάνουν από πόλεις κοντά στην πόλη, και ως εκ τούτου ο σύλλογος ήθελε να είναι προνοητικός και να προειδοποιήσει τους οπαδούς του για τον κίνδυνο αναβολής.

Οι Αρχές έχουν επιβάλει ελέγχους στις μετακινήσεις, κάτι που είναι κρίσιμο, καθώς σχεδόν 25.000 άνθρωποι φτάνουν στο στάδιο από τα χωριά κι αυτό αποτελούσε κίνδυνο.