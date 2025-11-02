Λίγο περισσότερο από 24 ώρες πέρασαν από τότε που ο Κιλιάν Εμπαπέ παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» από τη «Marca», ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης για την περασμένη σεζόν. Ο Γάλλος απέδειξε και απόψε κόντρα στη Βαλένθια ότι γνωρίζει όσο ελάχιστοι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και με τα 2 γκολ που πέτυχε οδήγησε τους «μερένχες» σε άνετη νίκη επί των «νυχτερίδων» με 4-0 (τ’ άλλα δύο γκολ οι Μπέλιγχαμ, Καρέρας).

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το καθήκον της στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και παραμένει μόνη στο ρετιρέ της βαθμολογίας μετά από 11 αγωνιστικές, ενώ παράλληλα έκανε και μία γερή προπόνηση ενόψει του μεγάλου ντέρμπι που ακολουθεί στο Champions League με την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (4/11).

Η 11η αγωνιστική:

Χετάφε-Τζιρόνα 2-1 (72′ Μαρτίν, 86′ Μαγιοράλ – 90’+4′ πέν. Στουάνι)

Βιγιαρεάλ-Ράγιο Βαγεκάνο 4-0 (22′ Μορένο, 56′ Μολέιρο, 58′ Κομεσάνα, 65′ Πέρεθ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλη 3-0 (67′ πεν. Αλβαρεζ, 77′ Αλμάδα, 90′ Γκριεζμάν)

Σοσιεδάδ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (38′ Μέντες, 47′ Γκέδες, 90’+ Γκοροσατέγι-42′ Γκουρουθέτα, 79′ Ναβάρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-0 (19’πέν, 31′ Εμπαπέ, 44′ Μπέλιγχαμ, 82′ Καρέρας)

Λεβάντε-Θέλτα 2/11

Αλαβές-Εσπανιόλ 2/11

Μπαρτσελόνα-Ελτσε 2/11

Μπέτις-Μαγιόρκα 2/11

Οβιέδο-Οσασούνα 3/11

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 30 -11αγ.

Βιγιαρεάλ 23 -11αγ.

Μπαρτσελόνα 22

Ατλέτικο Μαδρίτης 22 -11αγ.

Εσπανιόλ 18

Χετάφε 17 -11αγ.

Μπέτις 16

Ράγιο Βαγεκάνο 14 -11αγ.

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 -11αγ.

Σεβίλη 13 -11αγ.

Αλαβές 12

Ρεάλ Σοσιεδάδ 12 -11αγ.

Θέλτα 10

Οσασούνα 10

Λεβάντε 9

Μαγιόρκα 9

Βαλένθια 9 -11αγ.

Οβιέδο 7

Τζιρόνα 7 -11αγ.