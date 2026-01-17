Τρία 24ωρα μετά τον αποκλεισμό σοκ από την Αλμπαθέτε στο Copa del Rey και τα όσα… μύρια ακούστηκαν και γράφτηκαν από τον ισπανικό και διεθνή Τύπο για το «κάζο» που υπέστη, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να επιστρέψει στα «τρίποντα».

Στο δεύτερο ματς του Άλβαρο Αρμπελόα, στον πάγκο της, η «βασίλισσα» επικράτησε με 2-0 στο «Μπερναμπέου» της Λεβάντε, πλησίασε στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα κι ελπίζει σε «στραβοπάτημα» της «αιωνίου» αντιπάλου της στην χώρα των Βάσκων απέναντι στη Σοσιεδάδ, το βράδυ της Κυριακής (18/1).

Ο Κιλιάν Εμπαπέ στην επιστροφή του στο αρχικό σχήμα των «μερένχες» άνοιξε το σκορ από την «άσπρη βούλα» στο 58′ κι οκτώ λεπτά αργότερα ο Ασένσιο «κλείδωσε» το «τρίποντο» των Μαδριλένων.

Η 20η αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45’+3′ πέν., 90’+3′ Βάνατ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58′ πέν. Εμπαπέ, 65′ Ασένσιο)

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 17/01

Οσασούνα-Οβιέδο 17/01

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 17/01

Χετάφε-Βαλένθια 18/01

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/01

Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/01

Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/01

Έλτσε-Σεβίλλη 18/01

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49

Ρεάλ Μαδρίτης 48 -20αγ.

Βιγιαρεάλ 41 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 38

Εσπανιόλ 34 -20αγ.

Μπέτις 29

Θέλτα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24

Τζιρόνα 24 -20αγ.

Έλτσε 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Ρεάλ Σοσιεδάδ 21

Χετάφε 21

Σεβίλη 20

Οσασούνα 19

Αλαβές 19

Μαγιόρκα 18

Βαλένθια 17

Λεβάντε 14

Οβιέδο 13