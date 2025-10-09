Η εντός έδρας ήττα της Οβιέδο από τη Λεβάντε με 2-0, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της La Liga, ήταν το τελευταίο ματς του Βέλικο Παούνοβιτς στον πάγκο των γηπεδούχων.

Η Ρεάλ Οβιέδο μετά από 24 ολόκληρα χρόνια επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, αλλά η ομάδα της Αστούριας δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, αφού σε οκτώ ματς μετράει μόλις δυο νίκες.

Έτσι η διοίκηση ανακοίνωσε σήμερα τη λύση της συνεργασίας της με τον 48χρονο Σέρβο τεχνικό. Υπό την ηγεσία του, η Οβιέδο επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία, αλλά τα φετινά αποτελέσματα οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να του δείξει την πόρτα της εξόδου.