Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται η Βιγιαρεάλ και το επιβεβαίωσε στη 2η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Το «κίτρινο υποβρύχιο» νίκησε 5-0 τη Τζιρόνα στο «Μαδριγάλ» και έκανε το «2 στα 2», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Καναδό, Τζόν Μπιουκάναν που πέτυχε χατ-τρικ.
Στο Σαν Σεμπαστιάν η Σοσιεδάδ και η Εσπανιόλ πήραν από ένα βαθμό (2-2), ενώ στην Παμπλόνα η Οσασούνα επιβλήθηκε 1-0 της Βαλένθια με γκολ που πέτυχε από πολύ νωρίς (9΄) ο Κροάτης, Άντε Μπούντιμιρ
Η 2η αγωνιστική:
Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16΄ Σέλσο)
Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 (88΄ Μορέι – 38΄ Ρουέντα)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 (8′ Σόρλοτ – 15′ Μιρ)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15΄ Ρομέρο, 45+7΄ πεν. Μοράλες – 49΄ Πέδρι, 52΄ Τόρες, 90+1΄ αυτ. Ελγεθαμπάλ)
Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9΄ Μπούντιμιρ)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2 (61΄ Μπαρενετσέα, 69΄ Όσκαρσον – 10΄ Μίγια, 45+1΄πεν. Πουάδο)
Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0 (7΄ Πεπέ, 16΄,28, 64΄ Μπιουκάναν, 25΄ Ράφα Μαρίν)
Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης (22:30)
Αθλέτικ-Ράγιο Βαγιεκάνο 25/8
Σεβίλλη-Χετάφε 25/8
Η Βαθμολογία (σε 2 αγ)
Βιγιαρεάλ 6
Μπαρτσελόνα 6
Μπέτις 4
Εσπανιόλ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 3 -2αγ.
Χετάφε 3 -2αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 -2αγ.
Αλαβές 3
Ρεάλ Μαδρίτης 3 -2αγ.
Έλτσε 2
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Βαλένθια 1
Ατλέτικο Μαδρίτης 1
Θέλτα 1
Μαγιόρκα 1
Σεβίλλη 0 -2αγ.
Λεβάντε 0
Οσασούνα 0
Τζιρόνα 0
Οβιέδο 0 -2αγ.