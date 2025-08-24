Σε τρομερή κατάσταση βρίσκεται η Βιγιαρεάλ και το επιβεβαίωσε στη 2η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος. Το «κίτρινο υποβρύχιο» νίκησε 5-0 τη Τζιρόνα στο «Μαδριγάλ» και έκανε το «2 στα 2», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Καναδό, Τζόν Μπιουκάναν που πέτυχε χατ-τρικ.

Στο Σαν Σεμπαστιάν η Σοσιεδάδ και η Εσπανιόλ πήραν από ένα βαθμό (2-2), ενώ στην Παμπλόνα η Οσασούνα επιβλήθηκε 1-0 της Βαλένθια με γκολ που πέτυχε από πολύ νωρίς (9΄) ο Κροάτης, Άντε Μπούντιμιρ

Η 2η αγωνιστική:

Μπέτις-Αλαβές 1-0 (16΄ Σέλσο)

Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1 (88΄ Μορέι – 38΄ Ρουέντα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1 (8′ Σόρλοτ – 15′ Μιρ)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3 (15΄ Ρομέρο, 45+7΄ πεν. Μοράλες – 49΄ Πέδρι, 52΄ Τόρες, 90+1΄ αυτ. Ελγεθαμπάλ)

Οσασούνα-Βαλένθια 1-0 (9΄ Μπούντιμιρ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 2-2 (61΄ Μπαρενετσέα, 69΄ Όσκαρσον – 10΄ Μίγια, 45+1΄πεν. Πουάδο)

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 5-0 (7΄ Πεπέ, 16΄,28, 64΄ Μπιουκάναν, 25΄ Ράφα Μαρίν)

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης (22:30)

Αθλέτικ-Ράγιο Βαγιεκάνο 25/8

Σεβίλλη-Χετάφε 25/8

Η Βαθμολογία (σε 2 αγ)

Βιγιαρεάλ 6

Μπαρτσελόνα 6

Μπέτις 4

Εσπανιόλ 4

Ράγιο Βαγεκάνο 3 -2αγ.

Χετάφε 3 -2αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 3 -2αγ.

Αλαβές 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3 -2αγ.

Έλτσε 2

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Βαλένθια 1

Ατλέτικο Μαδρίτης 1

Θέλτα 1

Μαγιόρκα 1

Σεβίλλη 0 -2αγ.

Λεβάντε 0

Οσασούνα 0

Τζιρόνα 0

Οβιέδο 0 -2αγ.