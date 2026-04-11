Νέα «γκέλα» για τη Ρεάλ Μαδρίτης που «πέταξε» δύο βαθμούς στον αγώνα της με τη Τζιρόνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπόυ και έμεινε στο 1-1.

Με αυτήν την αναμέτρηση άνοιξε η αυλαία της 31ης αγωνιστικής της La Liga και πλέον η Μπαρτσελόνα με νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ, ξεφεύγει με εννέα βαθμούς.

Διαφορά που είναι δύσκολο έως απίθανο να καλυφθεί στις επτά τελευταίες αγωνιστικές της σεζόν.

Το σκορ άνοιξε στο 51’ ο Βαλβέρδε και στο 62’ ισοφάρισε ο Λεμάρ.

Η 31η αγωνιστική:

Ρεάλ Μαδρίτης-Τζιρόνα 1-1 (51΄ Βαλβέρδε – 62΄ Λεμάρ)

Σοσιεδάδ-Αλαβές 11/4

Έλτσε-Βαλένθια 11/4

Μπαρτσελόνα-Εσπανιόλ 11/4

Σεβίλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 11/4

Οσασούνα-Μπέτις 12/4

Μαγιόρκα-Ράγιο Βαγεκάνο 12/4

Θέλτα-Οβιέδο 12/4

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Βιγιαρεάλ 12/4

Λεβάντε-Χετάφε 13/4

Βαθμολογία (σε 30 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 76

Ρεάλ Μαδρίτης 70 -31αγ.

Βιγιαρεάλ 58

Ατλέτικο Μαδρίτης 57

Μπέτις 45

Θέλτα 44

Ρεάλ Σοσιεδάδ 41

Χετάφε 41

Οσασούνα 38

Εσπανιόλ 38

Αθλέτικ Μπιλμπάο 38

Τζιρόνα 38 -31αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 35

Βαλένθια 35

Αλαβές 32

Μαγιόρκα 31

Σεβίλη 31

Έλτσε 29

Λεβάντε 26

Οβιέδο 24