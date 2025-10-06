Ο Ρόδι, ο οποίος τραυματίστηκε την Κυριακή παίζοντας με τη Μάντσεστερ Σίτι εναντίον της Μπρέντφορντ στην Premier League, δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες της Ισπανίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 εναντίον της Γεωργίας και της Βουλγαρίας τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ισπανική Ομοσπονδία (RFEF).

Κανένας παίκτης δεν κλήθηκε αμέσως για να αντικαταστήσει τον νικητή της «Χρυσής Μπάλας» του 2024, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο λίγες ώρες αφότου ο Λουίς ντε λα Φουέντε ανακοίνωσε την αποστολή του για τη «Ρόχα».

Ο 29χρονος Ρόδρι ήταν μέλος της αποστολής της Ισπανίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024. Υπέστη ρήξη χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο στις 22 Σεπτεμβρίου 2024, χάνοντας σχεδόν όλη την περασμένη σεζόν και δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τους «Πολίτες» τον Ιούλιο του 2025.

Επιπλέον, ο επιθετικός της Θέλτα Βίγκο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος έχει σκοράρει έξι γκολ σε δέκα αγώνες από την έναρξη της σεζόν, κλήθηκε στην Εθνική για να αντικαταστήσει τον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος υποφέρει από νέο πόνο στο ηβικό οστό μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, την περασμένη Τετάρτη.

Η «Μπάρτσα» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το παιδί-θαύμα της θα μείνει εκτός για «δύο έως τρεις εβδομάδες». Ο 32χρονος Ιγκλέσιας κλήθηκε στην Εθνική ομάδα για πρώτη φορά το 2022 από τον Λουίς Ενρίκε και έπαιξε τον πρώτο του αγώνα για τη «Ρόχα» εναντίον της Ελβετίας στο Nations League (ήττα με 2-1).

Στη συνέχεια, παραλείφθηκε από την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Επέστρεψε στην Εθνική τον Μάρτιο του 2023, αφού ανέλαβε ο Ντε λα Φουέντε, αλλά στον δεύτερο και τελευταίο διεθνή αγώνα του μέχρι σήμερα, ο Ιγκλέσιας υπέστη άλλη μια ήττα, με 2-0 εναντίον της Σκωτίας.

Στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στις 11 Οκτωβρίου στην Έλτσε και τη Βουλγαρία στις 14 Οκτωβρίου στο Βαγιαδολίδ.