«Χρυσό» βαθμό στη «μάχη» που δίνει για ν’ απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της LaLiga απέσπασε η Βαλένθια στο «Βαγέκας». Το γκολ του Λόπεθ στο 64′ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 με τη Ράγιο Βαγεκάνο, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 14ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37′ με τον Μεντί, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να κρατήσουν το προβάδισμα για κάτι λιγότερο από 30 αγωνιστικά λεπτά, καθώς οι «νυχτερίδες» έφτασαν στην ισοφάριση με τον 23χρονο επιθετικό, Ντιέγκο Λόπεθ, 24 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους.

Η 14η αγωνιστική:

Χετάφε-Έλτσε 1-0 (56′ Αραμπαρί)

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2 (62′ πέν,66′ Μουρίκι – 82′ Ραούλ Γκαρσία, 90’+2 Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1 (8′ Γιαμάλ, 26′,90’+4 Όλμο – 1′ Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2 (3′ Ναβάρο, 44′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0 (16′,25′ Σόρλοτ)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3 (61′ Σολέρ, 87′ Μπαρενετσέα – 31′ Πέρεθ, 57′,90′ Μολέιρο)

Σεβίλλη-Μπέτις 0-2 (54′ Φορνάλς, 69′ Αλτιμίρα)

Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1 (86′ Γκαρσία)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 (45΄ Ουναΐ – 67΄ πεν. Μπαπέ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Βαλένθια 1-1 (37′ Μεντί – 64′ Λόπεθ)

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 34

Ρεάλ Μαδρίτης 33

Βιγιαρεάλ 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 28

Μπέτις 24

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Σεβίλλη 16

Θέλτα 16

Αλαβές 15

Βαλένθια 14

Μαγιόρκα 13

Τζιρόνα 12

Οσασούνα 12

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9