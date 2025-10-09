Οι αρχηγοί των ομάδων της La Liga είναι εξοργισμένοι για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τον πολυσυζητημένο αγώνα Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, για την 17η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η είδηση άφησε τους 20 αρχηγούς «θυμωμένους» και απογοητευμένους που δεν συμμετείχαν έγκαιρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της El Mundo.

«Εκτός από μια μικρή τυπικότητα, όλα είναι έτοιμα: ένας επίσημος αγώνας της La Liga θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου, με όλους τους βαθμούς να είναι διαθέσιμοι», δήλωσε ο Τέμπας. Οι αρχηγοί, αδυνατώντας να συναντηθούν λόγω διεθνών υποχρεώσεων και διακοπών, παρ’ όλα αυτά έλαβαν ομόφωνη θέση: θέλουν μεγαλύτερη σαφήνεια.

Απαιτούν, ειδικότερα, επείγουσα συνάντηση με τη LaLiga, τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα για να διευκρινιστούν σημαντικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής των συμμετεχόντων συλλόγων, του αριθμού των αγώνων που θα διεξαχθούν εκτός Ισπανίας, της ταξιδιωτικής εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένου του jet lag, των περιόδων ανάπαυσης, των εγγυήσεων υγείας για τους παίκτες και της ιατρικής και νομικής ασφάλισης για τις μεταγραφές. Θέλουν επίσης να μάθουν ποια θα είναι τα πρόσθετα οικονομικά οφέλη για τους συλλόγους.

«Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα: από τα αθλητικά κριτήρια έως την επιλογή της τριάδας διαιτητών, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ταξιδιού», δήλωσε ανώνυμα ένας από τους αρχηγούς, όπως ανέφερε η εφημερίδα. Η διαμαρτυρία δεν αποκλείει περαιτέρω ενέργειες εάν η LaLiga δεν ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματα.

Εν τω μεταξύ, η Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν μεταφορά στους οπαδούς της που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο Μαϊάμι και θα προσφέρει έκπτωση 30% στα εισιτήρια διαρκείας για όσους δεν μπορούν να παραστούν.

Ο Πρόεδρος της La Liga Χαβιέ Τέμπας, από την πλευρά του, επανέλαβε ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Hard Rock Stadium. «Δεν φοβάμαι ότι άλλα πρωταθλήματα ή η Premier League θα έρθουν στην Ισπανία για να παίξουν έναν αγώνα», δήλωσε ο Τέμπας.

Ενώ εκκρεμεί μια επίλυση, οι αρχηγοί ελπίζουν ότι όλες οι πτυχές του θέματος θα διευκρινιστούν μέσω διαλόγου, αν και δεν αποκλείουν περαιτέρω διαμαρτυρίες εάν οι απαντήσεις καθυστερήσουν.