Στην κορυφή της La Liga ανέβηκε -τουλάχιστον προσωρινά- η Ρεάλ, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο «Θεράμικα», σε αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής.
Δύο γκολ του Εμπαπέ, το πρώτο στο 47΄ μετά από γύρισμα του Βινίσιους και λάθος του Γκεϊ, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, κι ένα στις καθυστερήσεις με πέναλτι, αποδείχθηκαν αρκετά για τους Μαδριλένους, αφού ενδιάμεσα ο Χεράρδ Μορένο έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει.
Οι «μερένχες» ξεπέρασαν προσωρινά την Μπαρτσελόνα, που υποδέχεται την Κυριακή (25/1) την ουραγό Οβιέδο, αλλά το αποψινό «διπλό» μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
Λεβάντε-Έλτσε 3-2
(50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο – 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3
(59΄ Σις – 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)
Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2
(15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι – 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)
Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1
(42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς – 40΄ Ναβάρο)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2
(47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 25/01
Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 25/01
Σοσιεδάδ-Θέλτα 25/01
Αλαβές-Μπέτις 25/01
Τζιρόνα-Χετάφε 26/01
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 51 -21αγ.
Μπαρτσελόνα 49
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 41
Εσπανιόλ 34 -21αγ.
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Οσασούνα 25 -21αγ.
Έλτσε 24 -21αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 24
Σεβίλη 24 -21αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -21αγ.
Τζιρόνα 24
Βαλένθια 23 -21αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 22 -21αγ.
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21
Αλαβές 19
Λεβάντε 17
Οβιέδο 13