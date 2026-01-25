Στην κορυφή της La Liga ανέβηκε -τουλάχιστον προσωρινά- η Ρεάλ, πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ στο «Θεράμικα», σε αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής.

Δύο γκολ του Εμπαπέ, το πρώτο στο 47΄ μετά από γύρισμα του Βινίσιους και λάθος του Γκεϊ, που δεν μπόρεσε να απομακρύνει, κι ένα στις καθυστερήσεις με πέναλτι, αποδείχθηκαν αρκετά για τους Μαδριλένους, αφού ενδιάμεσα ο Χεράρδ Μορένο έχασε μοναδική ευκαιρία για να ισοφαρίσει.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Οι «μερένχες» ξεπέρασαν προσωρινά την Μπαρτσελόνα, που υποδέχεται την Κυριακή (25/1) την ουραγό Οβιέδο, αλλά το αποψινό «διπλό» μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Λεβάντε-Έλτσε 3-2

(50΄ Μαρτίνεθ, 68΄ Ντέλα, 90+6΄ Ματούρο – 11΄ Ροντρίγκεθ, 90+2΄ Μποαγιάρ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3

(59΄ Σις – 29΄ Μπούντιμιρ, 90+1΄αυτ. Φερτράουντ, 90+4΄ Οσαμπέλα)

Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2

(15΄ Ντούρο, 59΄ Κομέρτ, 90+4΄πεν. Ραμαζάνι – 55΄ Τέρατς, 79΄αυτ. Κοπέτε)

Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1

(42΄ Πεκέ, 56΄πεν. Ανταμς – 40΄ Ναβάρο)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2

(47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 25/01

Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 25/01

Σοσιεδάδ-Θέλτα 25/01

Αλαβές-Μπέτις 25/01

Τζιρόνα-Χετάφε 26/01

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 51 -21αγ.

Μπαρτσελόνα 49

Βιγιαρεάλ 41

Ατλέτικο Μαδρίτης 41

Εσπανιόλ 34 -21αγ.

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Οσασούνα 25 -21αγ.

Έλτσε 24 -21αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 24

Σεβίλη 24 -21αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -21αγ.

Τζιρόνα 24

Βαλένθια 23 -21αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -21αγ.

Μαγιόρκα 21

Χετάφε 21

Αλαβές 19

Λεβάντε 17

Οβιέδο 13