Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Μπαρτσελόνα διέλυσε 6-0 τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της La liga. Το ματς έγινε στο… ταπεινό «Estadi Johan Cruyff» χωρητικότητας μόλις 6.000 θέσεων, που αποτελεί προσωρινή έδρα της «Μπάρτσα». Από δύο γκολ πέτυχαν ο Φερμίν Λόπεθ, ο Ραφίνια και ο Λεβαντόφσκι για την ομάδα του Χάνσι Φλικ που παραμένει στη δεύτερη θέση, δύο βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Χορταστικό» ματς στη Βαλένθια, όπου Λεβάντε και Μπέτις αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να κυριαρχήσουν εύκολα και πήραν προβάδισμα 2-0 στο δεκάλεπτο με Εγιόνγκ και Ρομέρο, όμως η ομάδα της Σεβίλλης αντεπιτέθηκε, μείωσε με τη λήξη του ημιχρόνου με τον Κούτσο Ερνάντες και ισοφάρισε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Πάμπλο Φορνάλς. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τη Λεβάντε, που όμως έχασε μεγάλη ευκαιρία για την πρώτη της νίκη.

