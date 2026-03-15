Εύκολο βράδυ πέρασε η Ρεάλ Μαδρίτης, υποδεχόμενη την Έλτσε στο «Μπερναμπέου» για την 28η αγωνιστική της La Liga. Η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με το… χορταστικό 4-1, πριν επισκεφθεί το «Έτιχαντ» και τη Μάντσεστερ Σίτι, με στόχο να «σφραγίσει το εισιτήριο των προημιτελικών του Champions League, μέσα στην Αγγλία.

Η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα είδε τους Ρούντιγκερ (39΄) και Βαλβέρδε (44΄) να σημειώνουν τα πρώτα δύο γκολ των Μαδριλένων, στο 66ο λεπτό ο Χάουσεν έκανε το 3-0, για να μειώσει σε 3-1 με με αυτογκόλ του Άνχελ στο 85΄ η Έλτσε.

Και στο 89ο λεπτό ο Αρντά Γκιουλέρ είδε τον τερματοφύλακα της Έλτσε να είναι εκτός θέσης και τον νίκησε με σουτ πίσω από το κέντρο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στη 2η θέση με 66 βαθμούς, ενώ η Έλτσε παραμένει στην ζώνη του υποβιβασμού (17η) με 26 βαθμούς.

Η 28η αγωνιστική:

Αλαβές-Βιγιαρεάλ 1-1 (40΄αυτ. Μαρίν – 90+8΄ Πεπέ)

Τζιρόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-0 (4΄ Ρινκόν, 77΄ Ουναϊ, 90+2΄ Ετσεβέρι)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Χετάφε 1-0 (8΄ Μολίνα)

Οβιέδο-Βαλένθια 1-0 (30΄ Κόστας)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ελτσε 4-1 (39′ Ρίντιγκερ, 44′ Βαλβέρδε, 66′ Χάουσεν, 89′ Γκιουλέρ -85′ αυτ. Ιμπάνιεθ)

Μαγιόρκα-Εσπανιόλ 15/03

Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη 15/03

Μπέτις-Θέλτα 15/03

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 15/03

Ράγιο Βαγεκάνο-Λεβάντε 16/03

Βαθμολογία (σε 27 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 67

Ρεάλ Μαδρίτης 66 -28αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -28αγ.

Βιγιαρεάλ 55 -28αγ.

Μπέτις 43

Θέλτα 40

Εσπανιόλ 37

Ρεάλ Σοσιεδάδ 35

Χετάφε 35 -28αγ

Αθλέτικ Μπιλμπάο 35 -28αγ.

Οσασούνα 34

Τζιρόνα 34 -28αγ.

Βαλένθια 32 -28αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 31

Σεβίλλη 31

Αλαβές 28 -28αγ.

Έλτσε 26 -28αγ.

Μαγιόρκα 25

Λεβάντε 22

Οβιέδο 21 -28αγ.