Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον ‘Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Eμπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό … τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga. Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:
Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1
(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)
Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4
(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)
Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0
(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)
Αλαβές-Σεβίλλη 19:30
Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 19:30
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00
Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9
Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9
Ελτσε-Οβιέδο 21/9
Μπαρτσελόνα-Χετάφε 21/9
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 15 -5αγ.
Μπαρτσελόνα 10
Εσπανιόλ 10 -5αγ.
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Αλαβές 7
Έλτσε 6
Οσασούνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 5
Λεβάντε 4 -5αγ.
Σεβίλλη 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Θέλτα 4 -5αγ.
Βαλένθια 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -5αγ.
Μαγιόρκα 1
Τζιρόνα 1 -5αγ.