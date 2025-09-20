Χωρίς βαθμολογικές απώλειες συνεχίζει η Ρεάλ Μαδρίτης στο Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Η αήττητη μέχρι σήμερα Εσπανιόλ προσπάθησε να προβάλλει αντίσταση στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», αλλά δύο σουτ εκτός περιοχής, από τον ‘Εντερ Μιλιτάο (22΄) και τον Κιλιάν Eμπαπέ (47΄), έσπασαν το καταλανικό … τείχος και επέτρεψαν στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να πανηγυρίσει το «5 στα 5» και να διατηρηθεί στην κορυφή της La Liga. Στα τελευταία λεπτά, ο Τσάμπι Αλόνσο πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που επανήλθε στη δράση μετά την επέμβαση που έκανε το καλοκαίρι στον ώμο.

TA HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Μπέτις-Σοσιεδάδ 3-1

(7΄ Ερνάντες, 49΄ αυτ. Ρεμίρο, 69΄ Φορνάλς – 13΄ Μέντες)

Τζιρόνα-Λεβάντε 0-4

(43΄ Ιγιόνγκ, 49΄ Άλβαρεθ, 70΄ Ρομέρο, 90+2΄ Κογιαλίπου)

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0

(22΄ Μιλιτάο, 47΄ Μπαπέ)

Αλαβές-Σεβίλλη 19:30

Βιγιαρεάλ-Οσασούνα 19:30

Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 22:00

Ράγιο Βαγεκάνο-Θέλτα 21/9

Μαγιόρκα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/9

Ελτσε-Οβιέδο 21/9

Μπαρτσελόνα-Χετάφε 21/9

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 15 -5αγ.

Μπαρτσελόνα 10

Εσπανιόλ 10 -5αγ.

Μπέτις 9 -6αγ.

Χετάφε 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Βιγιαρεάλ 7

Αλαβές 7

Έλτσε 6

Οσασούνα 6

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Λεβάντε 4 -5αγ.

Σεβίλλη 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Θέλτα 4 -5αγ.

Βαλένθια 4

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 -5αγ.

Μαγιόρκα 1

Τζιρόνα 1 -5αγ.