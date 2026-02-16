Σε φοβερή κατάσταση παραμένει η Μπέτις που πέρασε με 2-1 από τη Μαγιόρκα και παραμένει σε επαφή με την πρώτη τετράδα της La Liga μετά από 24 αγωνιστικές. Οι Εζαζουλί και Μπακαμπού σκόραραν στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα της Σεβίλλης, ενώ μείωσε στα μισά του β΄ ημιχρόνου ο Κοσοβάρος Βεντάντ Μουρίτσι.

Η 24η αγωνιστική:

Έλτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2 (66′ Γκαρσία, 86′ Ντόλαν – 38′ Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1 (41′ πέν. Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλλη-Αλαβές 1-1 (42΄ Σόου – 60΄ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1 (5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους – 21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2 (30′ Τσάιρα – 58′ Χαουρεγκιθάρ, 71′ πέν. Σανσέτ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0 (40′ Πέρες, 45′ Βαλεντίν, 76′ Μεντί)

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2 (64′ Ραμαζάνι, 84′ Σαντίκ)

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2 (66΄ Μουρίτσι – 18΄ Εζαζουλί, 45+2΄ Μπακαμπού)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2

Βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.

Μπέτις 41

Εσπανιόλ 35

Θέλτα 34

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Αθλέτικ Μπιλμπάο 31

Οσασούνα 30

Χετάφε 29

Τζιρόνα 26 -23αγ.

Σεβίλλη 26

Αλαβές 26

Βαλένθια 26

Έλτσε 25

Ράγιο Βαγεκάνο 25 -23αγ.

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 18 -23αγ.

Οβιέδο 16 -23αγ.