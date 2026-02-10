Δύο γκολ μέσα σε επτά λεπτά στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έδωσαν… αέρα νίκης στη Βιγιαρεάλ, η οποία «πάτησε» πάνω στο σοβαρό προβάδισμα που απέκτησε απέναντι στην Εσπανιόλ και με το εμφατικό 4-1 «έπιασε» στην 3η θέση της La Liga την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ έχει και ματς λιγότερο.

Ο Μικαουτάτζε στο 35′ και το αυτογκόλ του Σαλίνας στο 41′ διαμόρφωσαν το σκορ του πρώτου 45λεπτου, με το «κίτρινο υποβρύχιο» να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο δεύτερο μέρος.

Το 3-0 στο 50′ από τον Πεπέ έδωσε πρόωρο τέλος στο ματς, ενώ πέντε λεπτά μετά ο Μολέιρο έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των γηπεδούχων, που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στη League Phase του Champions League της επόμενης περιόδου.

Η 23η αγωνιστική:

Θέλτα-Οσασούνα 1-2 (53′ πέν. Ιγκλέσιας – 35′ Μπούντιμιρ, 79′ Γκαρθία)

Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0 (29′ Λεβαντόφσκι, 61′ Γιαμάλ, 83′ Μπερνάλ)

Σοσιεδάδ-Ελτσε 3-1 (24′ Σούσιτς, 37′ Ογιαρθάμπαλ, 89′ Όσκαρσον – 42′ Αντρέ Σίλβα)

Ράγιο Βαγεκάνο-Οβιέδο Αναβλήθηκε

Αλαβές-Χετάφε 0-2 (53′ Βάσκες, 71′ Ιγκλέσιας)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε 4-2 (29′, 34′ Γκουρουθέτα, 86′ Σεράνο, 90+9′ Ναβάρο – 81′ Ελκεθάμπαλ, 90+4′ Ολαγκασάτι)

Σεβίλη-Τζιρόνα 1-1 (90+2′ Σάλας – 2′ Λεμάρ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις 0-1 (28′ Αντονι)

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (65′ Καρέρας, 90’+1 Εμπαπέ)

Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ 4-1 (35′ Μικαουτάτζε, 41′ αυτ. Σαλίνας, 50′ Πεπέ, 55′ Μολέιρο – 88′ Καμπρέρα)

Βαθμολογία (σε 23 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 58

Ρεάλ Μαδρίτης 57

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -22αγ.

Μπέτις 38

Εσπανιόλ 34

Θέλτα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Οσασούνα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 28

Χετάφε 26

Τζιρόνα 26

Σεβίλη 25

Αλαβές 25

Έλτσε 24

Μαγιόρκα 24

Βαλένθια 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22 -22αγ.

Λεβάντε 18 -22αγ.

Οβιέδο 16 -22αγ.