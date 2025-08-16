Νικηφόρο ήταν το πέρασμα της Μπαρτσελόνα από την έδρα της Μαγιόρκα, για την πρεμιέρα της La Liga, επικρατώντας των νησιωτών με 3-0 σκορ, χάρη στα γκολ των Ραφίνια, Τόρες, και Γιαμάλ.

Στο πρώτο ματς στον δρόμο για την υπεράσπιση του τίτλου τους, οι «μπλαουγκράνα» είδαν τον Ραφίνια ν’ ανοίγει το σκορ στο 7ο μόλις λεπτό, μετά από εξαιρετική σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ.

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στο 23ο λεπτό, ο Φεράν Τόρες με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Λεονάρντο Ρομάν, για το 2-0.

Η Μαγιόρκα έχασε εν συνεχεία δύο παίκτες της, όταν στο 33′ ο Μάνου Μορλάνες πήρε δεύτερη κίτρινη και αποβλήθηκε και στο 39′ όταν ο Βεντάτ Μουρίκι αποβλήθηκε όταν χτύπησε τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Γκαρθία. Και στο 90+4′ ο Γιαμάλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ (3-0) με πλασέ.

Νωρίτερα το Σάββατο (16/8), η Βιγιαρεάλ μπήκε με το… δεξί στη σεζόν της LaLiga, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας της Οβιέδο, στην πρεμιέρα.

Τα «κίτρινα υποβρύχια», παρά το… μουδιασμένο ξεκίνημα, με δύο γκολ σε επτά λεπτά κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς απέναντι στη νεοφώτιστη Οβιέδο.

Τα γκολ των γηπεδούχων σημείωσαν οι Έτα Εγιόνγκ (29΄) και Γκεγί (36΄). Πάντως, η Οβιέδο είχε μεγάλη ευκαιρία, στο 14ο λεπτό, όταν ο Ροντόν είχε άστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη La Liga:

Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3

(57’ Ρόκα – 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0

(29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3

(7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 16/8

Αλαβές-Λεβάμντε 16/8

Θέλτα-Χετάφε 17/8

Αθλέτικ μπιλμπάο-Σεβίλλη 17/8

Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/8

Έλτσε-Μπέτις 18/8

Ρεάλ Μαδρίτης –Οσασούνα 19/8