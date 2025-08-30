«Ποδαρικό» στις νίκες έκανε η Σεβίλλη στην τρίτη αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα της Ανδαλουσίας πέρασε με 2-0 από τη Τζιρόνα, πήρε τους πρώτους της βαθμούς κι αυτή ήταν μια βαθιά «ανάσα» για τον Ματίας Αλμέιδα, που ανέλαβε την τεχνική καθοδήγηση του συλλόγου μετά από τρία χρόνια στην ΑΕΚ.

Η 3η αγωνιστική:

Έλτσε-Λεβάντε 2-0 (46′ Μιρ, 51′ Μεντόσα)

Βαλένθια-Χετάφε 3-0 (30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1 (14΄πεν. Βιθέντε – 7΄ Σιμεόνε)

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0 (40΄ Ντεντόνκερ)

Τζιρόνα-Σεβίλλη 0-2 (30΄ Αλφόν Γκονθάλεθ, 55΄ Ρομέρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα (22:30)

Θέλτα-Βιγιαρεάλ 31/8

Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 31/8

Εσπανιόλ-Οσασούνα 31/8

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 31/8

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Βιγιαρεάλ 6 -2αγ.

Μπαρτσελόνα 6 -2αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 6 -2αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 -2αγ.

Χετάφε 6

Έλτσε 5

Μπέτις 5

Βαλένθια 4

Εσπανιόλ 4 -2αγ.

Αλαβές 4

Ράγιο Βαγεκάνο 3 -2αγ.

Σεβίλλη 3

Οσασούνα 3 -2αγ.

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Θέλτα 2

Ατλέτικο Μαδρίτης 2

Μαγιόρκα 1 -2αγ.

Λεβάντε 0

Τζιρόνα 0