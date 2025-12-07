Το γκολ του Άλεξ Μπερενγκέρ στο 85′ από ασίστ του Νίκο Γουίλιαμς έμελλε να κάνει τη διαφορά στην αναμέτρηση, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης και να χαρίσει μία πολύτιμη και πέρα για πέρα δίκαιη νίκη στην ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Λίγες ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Ρεάλ Μαδρίτης κι εν όψει του μεγάλου αγώνα με την Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League (9/12) οι Βάσκοι ήταν αυτοί που μόχθησαν περισσότερο για το «τρίποντο» κι έστω και στο φινάλε του ματς δικαιώθηκαν. Απέναντι στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, η οποία πήγε στο «Σαν Μαμές» για να μην χάσει, τουλάχιστον, αυτό έδειξε με την εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπαρτσελόνα έχει βρει ρυθμό μετά τις επιστροφές βασικών της παικτών (Ραφίνια, Φεράν, Πέδρι) και σκορπά… τρόμο στη La Liga. Παρότι σε τρίτο σερί ματς βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ (προηγήθηκαν αυτά με Αλαβές και Ατλέτικο Μαδρίτης) «απάντησε» με τέσσερα γκολ και με το εμφατικό 5-3 επί της Μπέτις στο «Λα Καρτούχα» παραμένει στην κορυφή μετά από 15 αγωνιστικές (η ομάδα του Φλικ έχει 16 ματς).

Το γκολ του Άντονι στο 6ο λεπτό όχι μόνο δεν αποσυντόνισε την ομάδα του Χάνσι Φλικ, το αντίθετο, την πείσμωσε ακόμη περισσότερο και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Φεράν Τόρες, που πέτυχε χατ τρικ, οι «μπλαουγκράνα» έφεραν τα πάνω κάτω πολύ γρήγορα.

Έφτασαν σε μία άνετη επικράτηση και, πλέον, περιμένουν την ερχόμενη Τρίτη (9/12) την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο «Καμπ Νου», στην κομβικής σημασίας από βαθμολογικής άποψης αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η 15η αγωνιστική:

Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0

Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45’+ Μπιουκάναν, 64′ Μικαουτάτζε)

Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45’+ πεν. Μπογιέ)

Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5 (6′ Άντονι, 85′ Γιορέντε, 90’πέν. Ερνάντες – 11′,13′,40′ Τόρες, 31′ Μπάρτζι, 59′ πέν. Γιαμάλ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 (85′ Μπερενγκέρ)

Έλτσε-Τζιρόνα 7/12

Βαλένθια-Σεβίλλη 7/12

Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 7/12

Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 7/12

Οσασούνα-Λεβάντε 8/12

Βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.

Μπέτις 24 -15αγ.

Εσπανιόλ 24

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.

Χετάφε 20 -15αγ.

Αλαβές 18 -15αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -15αγ.

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλλη 16

Μαγιόρκα 14 -15αγ.

Βαλένθια 14

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Οβιέδο 10 -15αγ.

Λεβάντε 9