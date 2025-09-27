Η Ατλέτικο πήρε τεράστια νίκη στο παραδοσιακό ντέρμπι της Μαδρίτης κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης με το εντυπωσιακό 5-2, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας την παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ στην πρώτη φετινή ήττα της.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε να προηγείται γρήγορα με τον Λε Νορμάν (14′), με τη Ρεάλ όμως να παίρνει στη συνέχεια τον έλεγχο και να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Εμπαπέ (25′) και Γκιουλέρ (36′). Η συνέχεια ανήκε αποκλειστικά στους «ροχιμπλάνκος», οι οποίοι έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χούλιαν Αλβαρες, που πέτυχε δύο γκολ έφτασαν στη μεγάλη αυτή νίκη.

Νωρίτερα, η Λεβάντε πήρε το σημαντικό βαθμό της ισοπαλίας στο «Κολισέουμ» της Μαδρίτης, την έδρα της Χετάφε, με 1-1. Μάλιστα κατάφεραν να προηγηθούν με τον Ρομέρο (26′), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Ιγκλέσιας στο 57ο λεπτό.

Η 7η αγωνιστική:

Τζιρόνα-Εσπανιόλ 0-0

Χετάφε-Λεβάντε 1-1 (57′ Ιγκλέσιας-26′ Ρομέρο)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης 5-2 (14′ Λε Νορμάν, 45′ Σόρλοτ, 51′ πεν., 63′ Αλβαρες, 90’+ Γκριεζμάν-25′ Εμπαπέ, 36′ Γκιουλέρ)

Μαγιόρκα-Αλαβές 27/9

Βιγιαρεάλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 27/9

Ράγιο Βαγεκάνο-Σεβίλη 28/9

Έλτσε-Θέλτα 28/9

Μπαρτσελόνα-Σοσιεδάδ 28/9

Μπέτις-Οσασούνα 28/9

Βαλένθια-Οβιέδο 29/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 18 -7αγ.

Μπαρτσελόνα 16

Βιγιαρεάλ 13

Ατλέτικο Μαδρίτης 12 -7αγ.

Εσπανιόλ 12 -7αγ.

Χετάφε 11 -7αγ.

Έλτσε 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 10

Μπέτις 9

Αλαβές 8

Βαλένθια 8

Σεβίλη 7

Οσασούνα 7

Ράγιο Βαγεκάνο 5

Θέλτα 5

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5

Λεβάντε 5 -7αγ.

Οβιέδο 3

Τζιρόνα 3 -7αγ.

Μαγιόρκα 2