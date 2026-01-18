Η Μπέτις… έκοψε βαθμούς από τη Βιγιαρεάλ στη Σεβίλλη, συνεχίζοντας την προσπάθεια της να βρεθεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ (22/1, Τούμπα) στο Europa League επιβλήθηκε με 2-0 του «κίτρινου υποβρυχίου», για την 20η αγωνιστική της LaLiga, απομακρύνοντας το από το «κυνήγι» της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα, η οποία αν νικήσει την Κυριακή (18/1) τη Σοσιεδάδ θα αυξήσει τη μεταξύ τους διαφορά στους 11 βαθμούς.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και στο 57΄ έγραψαν το 1-0 με τον Ρουίμπαλ. Είκοσι λεπτά αργότερα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Κομεσάνια, με την Μπέτις να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και στο 83΄ να σφραγίζει τη νίκη με τον Φορνάλς.
Μπέτις: Βάγιες, Ρουιμπάλ, Μπάρτρα, Νάταν, Γκόμες, Αλτιμίρα, Ρόκα, Άντονι (89′ Ορτίζ), Φορνάλς, Λο Σέλσο (79′ Ρικέλμε), Άβιλα (72′ Γκαρσία).
Η 20η αγωνιστική:
Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45’+3′ πέν., 90’+3′ Βάνατ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58′ πέν. Εμπαπέ, 65′ Ασένσιο)
Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (5′, 42′, 69′ πέν. Μουρίκι – 8′ Γκόμες, 45′ Νίκο Γουίλιαμς)
Οσασούνα-Οβιέδο 3-2 (45′, 75′ Μπούντιμιρ, 90’+3 Μουνιόθ – 40′ Βίνας, 68′ Ρέινα)
Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0 (57′ Ρουίμπαλ, 83′ Φορνάλς)
Χετάφε-Βαλένθια 18/01
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/01
Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/01
Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/01
Έλτσε-Σεβίλη 18/01
Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 49
Ρεάλ Μαδρίτης 48 -20αγ.
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 38
Εσπανιόλ 34 -20αγ.
Μπέτις 32 -20αγ.
Θέλτα 29
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -20αγ.
Τζιρόνα 24 -20αγ.
Έλτσε 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Οσασούνα 22 -20αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21
Μαγιόρκα 21 -20αγ.
Χετάφε 21
Σεβίλη 20
Αλαβές 19
Βαλένθια 17
Λεβάντε 14
Οβιέδο 13 -20αγ.