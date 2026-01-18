Η Μπέτις… έκοψε βαθμούς από τη Βιγιαρεάλ στη Σεβίλλη, συνεχίζοντας την προσπάθεια της να βρεθεί στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ (22/1, Τούμπα) στο Europa League επιβλήθηκε με 2-0 του «κίτρινου υποβρυχίου», για την 20η αγωνιστική της LaLiga, απομακρύνοντας το από το «κυνήγι» της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα, η οποία αν νικήσει την Κυριακή (18/1) τη Σοσιεδάδ θα αυξήσει τη μεταξύ τους διαφορά στους 11 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και στο 57΄ έγραψαν το 1-0 με τον Ρουίμπαλ. Είκοσι λεπτά αργότερα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Κομεσάνια, με την Μπέτις να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και στο 83΄ να σφραγίζει τη νίκη με τον Φορνάλς.

Μπέτις: Βάγιες, Ρουιμπάλ, Μπάρτρα, Νάταν, Γκόμες, Αλτιμίρα, Ρόκα, Άντονι (89′ Ορτίζ), Φορνάλς, Λο Σέλσο (79′ Ρικέλμε), Άβιλα (72′ Γκαρσία).

Η 20η αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Τζιρόνα 0-2 (45’+3′ πέν., 90’+3′ Βάνατ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λεβάντε 2-0 (58′ πέν. Εμπαπέ, 65′ Ασένσιο)

Μαγιόρκα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2 (5′, 42′, 69′ πέν. Μουρίκι – 8′ Γκόμες, 45′ Νίκο Γουίλιαμς)

Οσασούνα-Οβιέδο 3-2 (45′, 75′ Μπούντιμιρ, 90’+3 Μουνιόθ – 40′ Βίνας, 68′ Ρέινα)

Μπέτις-Βιγιαρεάλ 2-0 (57′ Ρουίμπαλ, 83′ Φορνάλς)

Χετάφε-Βαλένθια 18/01

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αλαβές 18/01

Θέλτα-Ράγιο Βαγεκάνο 18/01

Σοσιεδάδ-Μπαρτσελόνα 18/01

Έλτσε-Σεβίλη 18/01

Βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49

Ρεάλ Μαδρίτης 48 -20αγ.

Βιγιαρεάλ 41

Ατλέτικο Μαδρίτης 38

Εσπανιόλ 34 -20αγ.

Μπέτις 32 -20αγ.

Θέλτα 29

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -20αγ.

Τζιρόνα 24 -20αγ.

Έλτσε 23

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Οσασούνα 22 -20αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 21

Μαγιόρκα 21 -20αγ.

Χετάφε 21

Σεβίλη 20

Αλαβές 19

Βαλένθια 17

Λεβάντε 14

Οβιέδο 13 -20αγ.