Επιμέλεια: Χρυσοβαλάντης Ανδρουλάκης

Μία τέλεια … καταιγίδα δέκα λεπτών, χάρισε στη Μαγιόρκα τη νίκη με 3-1 επί της Σεβίλης στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και της επέτρεψε να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση της La Liga.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο εκ νέου βασικό, προηγήθηκε στο 16΄ με τον Ρούμπεν Βάργκας, ήλεγχε το παιχνίδι και έμοιαζε να οδεύει προς ακόμη μία νίκη, που θα την έφερνε μάλιστα στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

Όλα άλλαξαν όμως στο διάστημα 67΄-77΄, με τον Μουρίτσι αρχικά να ισοφαρίζει και στη συνέχεια τον Ματέο Τζόσεφ (που είχε μπει αλλαγή) να σημειώνει δύο γκολ και να «σφραγίζει» την ανατροπή για τους νησιώτες.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2

(70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3

(16΄ Βάργκας – 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 17:15

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 19:30

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 22:00

Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 19/10

Θέλτα-Σοσιεδάδ 19/10

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 19/10

Αλαβές-Βαλένθια 20/10

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ