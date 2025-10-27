Το γκολ του Αλεμάο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έκρινε την αναμέτρηση, Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές, χαρίζοντας τη μεγάλη νίκη στους γηπεδούχους, στην προτελευταία χρονικά αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της LaLiga.

Τεράστια ανατροπή στο τελευταίο 20λεπτο πέτυχε η Θέλτα στην Παμπλόνα και με το 3-2 επί της Οσασούνα πήρε το «τρίποντο» και παράλληλα βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Μέχρι το 69ο λεπτό οι γηπεδούχοι με τα δύο γκολ του Μπούντιμιρ κρατούσαν το προβάδισμα, αλλά με το δεύτερο προσωπικό του Γιούτγκλα και του Ντουράν στο 88′ (είχε περάσει αλλαγή στο 75′), η ομάδα του Βίγκο κατέκτησε μία πολύτιμη νίκη στη μάχη που δίνει για να «ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη στο «Clasico» επικρατώντας, μετά από δυνατό ματς με πολλές φάσεις και συγκινήσεις, της Μπαρτσελόνα, που δεν είχε τον τιμωρημένο Χάνσι Φλικ στον πάγκο της, με 2-1 στο κατάμεστο από 90 χιλιάδες θεατές «Μπερναμπέου», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της LaLiga, και αύξησε στους πέντε βαθμούς της διαφοράς από τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς ήταν συναρπαστικό με την Ρεάλ να έχει τον έλεγχο του ματς και να πιέζει την άμυνα των πρωταθλητών Ισπανίας. Στο 22′ άνοιξε μάλιστα το σκορ με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει από θέση τετ-α-τετ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ βγήκε στην πλάτη του Κουρμπασί και, αφού τροφοδοτήθηκε από μεταβίβαση του Μπέλιγχαμ, έκανε το 1-0.

Στη συνέχεια η ομάδα της Βαρκελώνης κατάφερε να ισορροπήσει κάπως το ντέρμπι και στο 38ο λεπτό βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Ένα λάθος της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αρκετό, ώστε να ισοφαρίσει η Μπαρτσελόνα, με τον Φερμίν Λόπεθ να βρίσκει δίχτυα, εκτελώντας με τη μία μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Ράσφορντ.

Οι «μπλάνκος» όμως ανέλαβαν ξανά την επιθετική πρωτοβουλία και στο 43ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επανέφερε την Ρεάλ σε θέση οδηγού, με τον Μιλιτάο να παίρνει την κεφαλιά μέσα στην περιοχή και τον Άγγλο σταρ να σπρώχνει απλά την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Στο 53′ έγινε μια από τις καθοριστικές στιγμές του ματς με την τρομερή απόκρουση του Σέζνι στο πέναλτι του Εμπαπέ, ο οποίος επέλεξε να στείλει την μπάλα στην πάνω αριστερή πλευρά της εστίας, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το 3-1, βλέποντας τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, να απλώνει το χέρι στου και να πραγματοποιεί μία σπουδαία επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Βινίσιους έδωσε τη θέση του στον Ροντρίγκο στο 72ο λεπτό του αγώνα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να αποχωρεί με φωνές και να κατευθύνεται στα αποδυτήρια, έχοντας ως «στόχο» τον προπονητή του Τσάβι Αλόνσο. Στις καθυστερήσεις ο Πέδρι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Η 10η αγωνιστική:

Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 2-1 (19′ πέν, 36′ Ογιαρθαμπαλ – 30′ Γκούντελι)

Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3 (64′ πεν., 90′ πεν. Στουάνι, 84′ Ουνάι-38′ πεν. Βίνιας, 58′ Ροντόν, 90’+ Κάρμο)

Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0 (47′ Ρομέρο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1 (75′ Μαγιοράλ)

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2 (45′ πέν. Μορένο, 57′ Κομεσάνα)

Μαγιόρκα-Λεβάντε 1-1 (79′ Μαφέο-22′ Εγιόνγκ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 2-1 (22′ Μπαπέ, 43′ Μπέλιγχαμ-38′ Φερμίν)

Οσασούνα-Θέλτα 2-3 (37’πέν, 45’+1 Μπούντιμιρ – 26′,69′ Γιούτγκλα, 88′ Ντουράν)

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 1-0 (90’+1 Αλεμάο)

Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 27

Μπαρτσελόνα 22

Βιγιαρεάλ 20

Εσπανιόλ 18

Ατλέτικο Μαδρίτης 16 -9αγ.

Μπέτις 16 -9αγ.

Έλτσε 14

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Χετάφε 14

Σεβίλη 13

Αλαβές 12

Θέλτα 10

Οσασούνα 10

Ρεάλ Σοσιεδάδ 9

Βαλένθια 9

Λεβάντε 9

Μαγιόρκα 9

Οβιέδο 7

Τζιρόνα 7

