Την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα μετά από 4 συνεχόμενες νίκες είχε απόψε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Βαγέκας», όπου αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Για την πρωτοπόρο της βαθμολογίας η σημερινή ήταν η πρώτη ισοπαλία στη La Liga μετά από 10 νίκες και μία ήττα, αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει την Μπαρτσελόνα στο -3 από την κορυφή, αρκεί να επικρατήσει το βράδυ της Θέλτα στο παιχνίδι που θα «ρίξει» την αυλαία της 12ης αγωνιστικής.

Στη Μαγιόρκα η τοπική ομάδα πήρε νίκη «χρυσάφι» 1-0 επί της Χετάφε, με τον Κοσοβάρο Μουρίκι να δίνει τη λύση, ενώ στο «Μεστάγια» Βαλένθια και Μπέτις έμειναν στο 1-1.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16′ Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλη-Οσασούνα 1-0

(51′ πέν. Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1

(12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριζμάν – 21΄ Σάντσεθ)

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2

(43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0

(25′ Νίκο Γουίλιαμς)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

Μαγιόρκα-Χετάφε 1-0

(14΄ Μουρίκι)

Βαλένθια-Μπέτις 1-1

(82΄ Ριόχα – 74΄ Ερνάντες)

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 31

Βιγιαρεάλ 26

Μπαρτσελόνα 25 -11αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 25

Μπέτις 20

Εσπανιόλ 18

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17

Χετάφε 17

Σεβίλη 16

Αλαβές 15

Έλτσε 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Θέλτα 13 -11αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 13

Μαγιόρκα 12

Οσασούνα 11

Τζιρόνα 10

Βαλένθια 10

Λεβάντε 9

Οβιέδο 8

Xα.Π.