Την πρώτη της απώλεια στο πρωτάθλημα μετά από 4 συνεχόμενες νίκες είχε απόψε η Ρεάλ Μαδρίτης στο «Βαγέκας», όπου αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με τη Ράγιο Βαγεκάνο.
Για την πρωτοπόρο της βαθμολογίας η σημερινή ήταν η πρώτη ισοπαλία στη La Liga μετά από 10 νίκες και μία ήττα, αποτέλεσμα που μπορεί να φέρει την Μπαρτσελόνα στο -3 από την κορυφή, αρκεί να επικρατήσει το βράδυ της Θέλτα στο παιχνίδι που θα «ρίξει» την αυλαία της 12ης αγωνιστικής.
Στη Μαγιόρκα η τοπική ομάδα πήρε νίκη «χρυσάφι» 1-0 επί της Χετάφε, με τον Κοσοβάρο Μουρίκι να δίνει τη λύση, ενώ στο «Μεστάγια» Βαλένθια και Μπέτις έμειναν στο 1-1.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:
Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1
(57′ Ροντρίγκες – 89′ πέν. Ογιαρθάμπαλ)
Τζιρόνα-Αλαβές 1-0
(16′ Τσιγκάνκοφ)
Σεβίλη-Οσασούνα 1-0
(51′ πέν. Βάργκας)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1
(12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριζμάν – 21΄ Σάντσεθ)
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2
(43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0
(25′ Νίκο Γουίλιαμς)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-0
Μαγιόρκα-Χετάφε 1-0
(14΄ Μουρίκι)
Βαλένθια-Μπέτις 1-1
(82΄ Ριόχα – 74΄ Ερνάντες)
Θέλτα-Μπαρτσελόνα 9/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 31
Βιγιαρεάλ 26
Μπαρτσελόνα 25 -11αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 25
Μπέτις 20
Εσπανιόλ 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17
Χετάφε 17
Σεβίλη 16
Αλαβές 15
Έλτσε 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Θέλτα 13 -11αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11
Τζιρόνα 10
Βαλένθια 10
Λεβάντε 9
Οβιέδο 8
Xα.Π.