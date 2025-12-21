Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Ρεάλ επικράτησε 2-0 της Σεβίλλης στη Μαδρίτη και παραμένει στο «κυνήγι» της Μπαρτσελόνα μετά από 17 αγωνιστικές στη La Liga. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ στο 38΄ και ο Κιλιάν Εμπαπέ με πέναλτι στο 86΄ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ενώ ο προπονητής της Σεβίλλης Ματίας Αλμέιδα αποβλήθηκε στο ημίχρονο για διαμαρτυρία.

Η 17η αγωνιστική:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1 (90’+ Ντε Λα Φουέντε-45′ Κούμπο)

Οσασούνα-Αλαβές 3-0 (72΄,81΄πεν. Μπούντιμιρ, 90+3΄ Ντα Άρο)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0 (38΄ Μπέλιγχαμ, 86΄πεν. Εμπαπέ)

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/12

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 21/12

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 21/12

Μπέτις-Χετάφε 21/12

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12

Βαθμολογία Αγ. Β.

Μπαρτσελόνα 17 43

Ρεάλ Μαδρίτης 18 42

Βιγιαρεάλ 15 35

Ατλέτικο Μαδρίτης 17 34

Εσπανιόλ 16 30

Ρεάλ Μπέτις 16 25

Θέλτα 17 23

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 23

Σεβίλη 17 20

Χετάφε 16 20

Έλτσε 16 19

Οσασούνα 17 18

Ράγιο Βαγεκάνο 16 18

Μαγιόρκα 17 18

Αλαβές 17 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17 17

Βαλένθια 17 16

Τζιρόνα 16 15

Ρεάλ Οβιέδο 17 11

Λεβάντε 16 10