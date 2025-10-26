Την έκτη της νίκη στο πρωτάθλημα, μετά από 10 αγωνιστικές, πέτυχε απόψε η Βιγιαρεάλ στο «Μεστάγια», όπου επικράτησε με 2-0 της Βαλένθια, η οποία δε λέει να συνέλθει.

Οι φιλοξενούμενοι μετά από δύο παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη (ισοπαλία και ήττα) επέστρεψαν στα «τρίποντα» και ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας, όπου και θα παραμείνουν άσχετα με τα υπόλοιπα ματς του προγράμματος.

Για πέμπτο ματς οι «νυχτερίδες» δεν μπόρεσαν να πάρουν τους τρεις βαθμούς (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες), γεγονός που δεν επέτρεψε να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Τελευταία φορά που η Βαλένθια πήρε το «τρίποντο» ήταν στις 20/9 και το 2-0 επί της Αθλέτικ στο ίδιο γήπεδο.

Ένα γκολ του Μαγιοράλ στο 75ο λεπτό αποδείχθηκε αρκετό για να χαρίσει στην Χετάφε τη μεγάλη νίκη στο «Σαν Μαμές» απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο τέταρτο χρονικά ματς της 10ης αγωνιστικής της LaLiga.

Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε προερχόταν από την πρώτη της νίκη στο Champions League μεσοβδόμαδα επί της Καραμπάγκ στο ίδιο γήπεδο, παρά ταύτα δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στα επιτυχημένα αποτελέσματα και εντός των συνόρων.

Η 10η αγωνιστική:

Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 2-1 (19′ πέν, 36′ Ογιαρθαμπαλ – 30′ Γκούντελι)

Τζιρόνα-Οβιέδο 3-3 (64′ πεν., 90′ πεν. Στουάνι, 84′ Ουνάι-38′ πεν. Βίνιας, 58′ Ροντόν, 90’+ Κάρμο)

Εσπανιόλ-Ελτσε 1-0 (47′ Ρομέρο)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε 0-1 (75′ Μαγιοράλ)

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 0-2 (45′ πέν. Μορένο, 57′ Κομεσάνα)

Μαγιόρκα-Λεβάντε 26/10

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 26/10

Οσασούνα-Θέλτα 26/10

Ράγιο Βαγεκάνο-Αλαβές 26/10

Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης 27/10

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24

Μπαρτσελόνα 22

Βιγιαρεάλ 20 -10αγ.

Εσπανιόλ 18 -10αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 16

Μπέτις 16

Έλτσε 14 -10αγ.

Αθλέτικ Μπιλμπάο 14 -10αγ.

Χετάφε 14 -10αγ.

Σεβίλη 13 -10αγ.

Αλαβές 12

Ράγιο Βαγεκάνο 11

Οσασούνα 10

Ρεάλ Σοσιεδάδ 9 -10αγ.

Βαλένθια 9 -10αγ.

Λεβάντε 8

Μαγιόρκα 8

Θέλτα 7

Οβιέδο 7 -10αγ.

Τζιρόνα 7 -10αγ.