Το προβάδισμα που έχει για να παίξει στο επόμενο Champions League, διατήρησε η Βιγιαρεάλ, έστω κι αν «ίδρωσε» να επικρατήσει στο «Θεράμικα» με 2-1 της Μαγιόρκα.

Ήρωας για το «κίτρινο υποβρύχιο» ήταν ο 25χρονος πολιτογραφημένος Καναδός, Τανιτολούβα Ολουβασέγι, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο ματς στο 64′ και 20 λεπτά μετά σκόραρε το νικητήριο τέρμα των γηπεδούχων.

Η Σοσιεδάδ πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Παμπλόνα, με 3-1 επί της Οσασούνα, πιστοποιώντας την ανοδική της πορεία το τελευταίο διάστημα. Το ντέρμπι των Βάσκων κρίθηκε με τα τρία γκολ των φιλοξενούμενων στο β’ μέρος κι ενώ οι γηπεδούχοι είχαν κλείσει το πρώτο 45λεπτο έχοντας το προβάδισμα στο σκορ.

Η Μπαρτσελόνα γιόρτασε την επιστροφή στο σπίτι της, το ανακαινισμένο «Καμπ Νου» με «τεσσάρα», επικρατώντας εύκολα της Μπιλμπάο με 4-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga. Με τη νίκη αυτή οι πρωταθλητές «έπιασαν» την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Συνολικά 45.401 φίλαθλοι ήταν στις κερκίδες του γηπέδου, με βάση την άδεια που δόθηκε από το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης. Αυτό δεν τους εμπόδισε να γιορτάσουν το ανακαινισμένο γήπεδο με μια σημαντική νίκη, με τα γκολ των Λεβαντόφσκι (4′), Τόρες (45’+, 90′) και Λόπες (48′), με τους Βάσκους να παίζουν από το 54ο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σάνθετ.

Να σημειωθεί πως οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στην ιστορική τους έδρα, για πρώτη φορά ύστερα από 909 ημέρες. Φυσικά οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου ήταν ακόμη εμφανείς κάποιες σκαλωσιές και εκτεθειμένες κατασκευές, με την ολοκλήρωση των έργων να υπολογίζεται στο τέλος του 2027. Η ατμόσφαιρα ήταν πάντως γιορτινή, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα να «βάφουν» τον ουρανό του Καμπ Νου και μία χορωδία να τραγουδάει τον ύμνο, κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Νωρίτερα, με το εύστοχο πέναλτι του αρχηγού της, Ιάγο Ασπας, στο 55ο λεπτό η Θέλτα πήρε σπουδαία νίκη στη Βιτόρια επί της Αλαβές με 1-0, και την προσπέρασε στη βαθμολογία.

Η 13η αγωνιστική:

Βαλένθια-Λεβάντε 1-0 (79′ Ντούρο)

Αλαβές-Θέλτα 0-1 (55′ πεν. Ασπας)

Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-0 (4′ Λεβαντόφσκι, 45’+3, 90′ Τόρες, 48′ Φερμίν)

Οσασούνα-Σοσιεδάδ 1-3 (42′ Κατένια – 53′ Μέντες, 59′ Γκουέδες, 82′ Μπαρενετσέα)

Βιγιαρεάλ-Μαγιόρκα 2-1 (6′ Μορένο, 83′ Ολουβασέγι – 8′ Σάμου Κόστα)

Οβιέδο-Ράγιο Βαγεκάνο 23/11

Μπέτις-Τζιρόνα 23/11

Χετάφε-Ατλέτικο Μαδρίτης 23/11

Έλτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 23/11

Εσπανιόλ-Σεβίλλη 24/11

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 31

Μπαρτσελόνα 31 -13αγ.

Βιγιαρεάλ 29 -13αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 25

Μπέτις 20

Εσπανιόλ 18

Αθλέτικ Μπιλμπάο 17 -13αγ.

Χετάφε 17

Σεβίλλη 16

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -13αγ.

Θέλτα 16 -13αγ.

Αλαβές 15 -13αγ.

Έλτσε 15

Ράγιο Βαγεκάνο 14

Βαλένθια 13 -13αγ.

Μαγιόρκα 12 -13αγ.

Οσασούνα 11 -13αγ.

Τζιρόνα 10

Λεβάντε 9 -13αγ.

Οβιέδο 8