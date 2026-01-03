Δεν μπήκε με το… δεξί στο 2026 η Ράγιο Βαγεκάνο και «υπεύθυνος» γι’ αυτό ήταν ο 30χρονος, Μάουρο Αραμπάρι. Με γκολ του Ουρουγουανού μέσου στο 90’+1 η Χετάφε έφυγε αήττητη από το «Βαγέκας» κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο, στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 18ης αγωνιστικής της LaLiga. Οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να πάρουν βαθιά… ανάσα στη μάχη που δίνουν για να «ξεκολλήσουν» από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το γκολ του ντε Φρούτος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε το προβάδισμα στη Ράφιο, αλλά την τελευταία λέξη στο παιχνίδι είπε ο Αραμπάρι, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η 18η αγωνιστική:

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε 1-1 (45’+1 ντε Φρούτος – 90’+1 Αραμπάρι)

Θέλτα-Βαλένθια 3/1

Οσασούνα- Αθλέτικ Μπιλμπάο 3/1

Έλτσε-Βιγιαρεάλ 3/1

Εσπανιόλ- Μπαρτσελόνα 3/1

Σεβίλλη-Λεβάντε 4/1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις 4/1

Αλαβές-Οβιέδο 4/1

Μαγιόρκα- Τζιρόνα 4/1

Ρεάλ Σοσιεδάδ- Ατλέτικο Μαδρίτης 4/1

Βαθμολογία (17αγ.)

Μπαρτσελόνα 46 -18αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 42 -18αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 37 -18αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -16αγ.

Εσπανιόλ 33

Ρεάλ Μπέτις 28

Θέλτα 23

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -18αγ.

Έλτσε 22

Χετάφε 21 -19αγ.

Σεβίλλη 20

Ράγιο Βαγεκάνο 19 -18αγ.

Οσασούνα 18

Μαγιόρκα 18

Αλαβές 18

Ρεάλ Σοσιεδάδ 17

Βαλένθια 16

Τζιρόνα 15

Ρεάλ Οβιέδο 11

Λεβάντε 10 -16αγ.