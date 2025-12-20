Απόλυτη… μοιρασιά στο «Μεστάγια» ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Μαγιόρκα, οι οποίες έμειναν στο 1-1 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga, με τις δύο ομάδες να παραμένουν πολύ χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.

Η Μαγιόρκα πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τον Σαμού Κόστα στο 23′, για να έρθει η ισοφάριση απ’ τον Ντούρο (έπειτα από ασίστ του Κορέια) στο 52ο λεπτό.

Η 17η αγωνιστική:

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)

Οβιέδο-Θέλτα 20/12

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 20/12

Οσασούνα-Αλαβές 20/12

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 20/12

Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/12

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 21/12

Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 21/12

Μπέτις-Χετάφε 21/12

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.

Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.

Εσπανιόλ 30

Μπέτις 25

Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.

Θέλτα 22

Σεβίλλη 20

Χετάφε 20

Έλτσε 19

Αλαβές 18

Ράγιο Βαγεκάνο 18

Μαγιόρκα 18 -17αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Βαλένθια 16 -17αγ.

Οσασούνα 15

Τζιρόνα 15

Οβιέδο 10

Λεβάντε 9 -15αγ.