Απόλυτη… μοιρασιά στο «Μεστάγια» ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Μαγιόρκα, οι οποίες έμειναν στο 1-1 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 17ης αγωνιστικής στην ισπανική LaLiga, με τις δύο ομάδες να παραμένουν πολύ χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα.
Η Μαγιόρκα πήρε «κεφάλι» στο σκορ με τον Σαμού Κόστα στο 23′, για να έρθει η ισοφάριση απ’ τον Ντούρο (έπειτα από ασίστ του Κορέια) στο 52ο λεπτό.
Η 17η αγωνιστική:
Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1 (52′ Ντούρο – 23′ Σαμού Κόστα)
Οβιέδο-Θέλτα 20/12
Λεβάντε-Σοσιεδάδ 20/12
Οσασούνα-Αλαβές 20/12
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 20/12
Τζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 21/12
Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 21/12
Ελτσε-Ράγιο Βαγεκάνο 21/12
Μπέτις-Χετάφε 21/12
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Εσπανιόλ 22/12
Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 43 -17αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 39 -17αγ.
Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 34 -17αγ.
Εσπανιόλ 30
Μπέτις 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -17αγ.
Θέλτα 22
Σεβίλλη 20
Χετάφε 20
Έλτσε 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 18
Μαγιόρκα 18 -17αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16
Βαλένθια 16 -17αγ.
Οσασούνα 15
Τζιρόνα 15
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9 -15αγ.