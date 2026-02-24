Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της La Liga, καθώς Αλαβές και Τζιρόνα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο «Μεντιθορόθα».

Οι «κυανόλευκοι» προηγήθηκαν με το γκολ του -άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ- Λούκας Μπογέ, ενώ οι Καταλανοί ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση και προηγήθηκαν 2-1 με τα γκολ των Ουκρανών Βλάντισλαβ Βανάτ και Βίκτορ Τσιγκάνκοφ.

Τελικά οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό, καθώς ο Μπογέ πέτυχε και δεύτερο τέρμα, λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90 λεπτών.

Η 25η αγωνιστική:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε 2-1 (64′, 89′ πέν. Χουρουθέτα – 68′ πέν. Αντρέ Σίλβα)

Σοσιεδάδ-Οβιέδο 3-3 (64′, 90′ όσκαρσον, 87′ Τσαλέτα Τσαρ – 50′, 52′ Βινιάς, 90+2′ Μπαϊγί)

Μπέτις-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1 (16′ Μπακαμπού – 42′ Παλαθόν)

Οσασούνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (38′ πεν. Μπούντιμιρ, 90′ Ραούλ Γκαρσία – 73′ Βινίσιους)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Εσπανιόλ 4-2 (21′, 72′ Σόρλοτ, 49′ Σιμεόνε, 58′ Λούκμαν – 6′ Χόφρε, 80′ Εσπόζιτο)

Χετάφε-Σεβίλλη 0-1 (64′ Σο)

Μπαρτσελόνα-Λεβάντε 3-0 (4′ Μπερνάλ, 32′ Ντε Γιονγκ, 81′ Φερμίν Λόπεθ)

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0 (85′ πεν., 95′ Ιάγκο Ασπας)

Βιγιαρεάλ-Βαλένθια 2-1 (31′ Κομεσάνα, 45’+6 πέν. Γκεγέ – 27′ πέν. Ραμαζανί)

Αλαβές-Τζιρόνα 2-2 (5΄, 89΄ Μπογέ – 31΄ Βανάτ, 73΄ Τσιγκάνκοφ)

Βαθμολογία (σε 25 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 61

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Βιγιαρεάλ 51

Ατλέτικο Μαδρίτης 48

Μπέτις 42

Θέλτα 37

Εσπανιόλ 35

Αθλέτικ Μπιλμπάο 34

Οσασούνα 33

Ρεάλ Σοσιεδάδ 32

Τζιρόνα 30

Σεβίλλη 29

Χετάφε 29

Αλαβές 27

Ράγιο Βαγεκάνο 26 -24αγ.

Βαλένθια 26

Έλτσε 25

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 18

Οβιέδο 17 -24αγ.