Η Έλτσε και η Μπέτις μοιράστηκαν τους βαθμούς στην πρεμιέρα της La Liga, στο μεταξύ τους 1-1 στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο». Οι Σεβιγιάνοι του Μανουέλ Πελεγκρίνι προηγήθηκαν στο 21΄ με τον Αϊτόρ Ρουιμπάλ και έμοιαζαν να κρατούν εύκολο το «τρίποντο» της νίκης. Όμως, στο 81΄ ισοφάρισε για τους γηπεδούχους ο Χερμάν Βαλέρα.
Η 1η αγωνιστική:
Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57′ Ρόκα – 18′ Ντε Φρούτος, 20′ Γκαρθία, 45′ πέν. Παλαθόν)
Bιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)
Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3 (7′ Ραφίνια, 23′ Τόρες, 90’+4′ Γιαμάλ)
Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεdάδ 1-1 (57′ Λόπεθ – 60′ Κούμπο)
Αλαβές-Λεβάντε 2-1 (36′ Μαρτίνεθ, 90+2′ Τενάλια – 68′ Τόλιαν)
Θέλτα-Χετάφε 0-2 (47′ Λίσο, 72′ Ούτσε)
Αθλετικ Μπιλμπάο-Σεβίλλη 3-2 (36’πέν. Νίκο, 43′ Σάναντι, 81′ Ναβάρο – 60′ Λουκεμπάκιο, 72′ Αγκουμέ)
Εσπανιόλ-Ατλ. Μαδρίτης 2-1 (73′ Ρούμπιο, 84′ Μιλά – 37′ Άλβαρες)
Έλτσε-Μπέτις 1-1 (81΄ Χερμάν – 21΄ Ρουϊμπαλ)
Ρεάλ Μαδρίτης–Οσασούνα 19/8