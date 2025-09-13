Η Σεβίλλη κινδύνεψε άμεσα με ήττα, όμως κατάφερε να «σώσει» το βαθμό εναντίον της Έλτσε, 2-2, ενώ έψαξε και τη μεγάλη ανατροπή. Κλασική ομάδα Αλμέιδα, δηλαδή, που προηγήθηκε στο ημίωρο με τον Ρομέρο, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 70΄, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να αποφύγει την εντός έδρας ήττα, στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της La Liga.
Η 4η αγωνιστική:
Σεβίλλη-Ελτσε 2-2 (28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)
Χετάφε-Οβιέδο 13/9
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 13/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 13/9
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 13/9
Θέλτα-Τζιρόνα 14/9
Λεβάντε-Μπέτις 14/9
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 14/9
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 14/9
Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9
Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Βιγιαρεάλ 7
Μπαρτσελόνα 7
Εσπανιόλ 7
Χετάφε 6
Έλτσε 6 -4αγ
Μπέτις 5 -4αγ.
Βαλένθια 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Αλαβές 4
Σεβίλλη 4 -4αγ.
Οσασούνα 3
Θέλτα 3 -4αγ.
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Ατλέτικο Μαδρίτης 2
Μαγιόρκα 1
Λεβάντε 0
Τζιρόνα 0