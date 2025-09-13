Η Σεβίλλη κινδύνεψε άμεσα με ήττα, όμως κατάφερε να «σώσει» το βαθμό εναντίον της Έλτσε, 2-2, ενώ έψαξε και τη μεγάλη ανατροπή. Κλασική ομάδα Αλμέιδα, δηλαδή, που προηγήθηκε στο ημίωρο με τον Ρομέρο, βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 70΄, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να αποφύγει την εντός έδρας ήττα, στο «Σάντσεθ Πιθχουάν», στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της La Liga.

Η 4η αγωνιστική:

Σεβίλλη-Ελτσε 2-2 (28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)

Χετάφε-Οβιέδο 13/9

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 13/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 13/9

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 13/9

Θέλτα-Τζιρόνα 14/9

Λεβάντε-Μπέτις 14/9

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 14/9

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 14/9

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 9

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Βιγιαρεάλ 7

Μπαρτσελόνα 7

Εσπανιόλ 7

Χετάφε 6

Έλτσε 6 -4αγ

Μπέτις 5 -4αγ.

Βαλένθια 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Αλαβές 4

Σεβίλλη 4 -4αγ.

Οσασούνα 3

Θέλτα 3 -4αγ.

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Ατλέτικο Μαδρίτης 2

Μαγιόρκα 1

Λεβάντε 0

Τζιρόνα 0