Το γκολ του Ρουιθ ντε Γαλαρέτα στο 88′ ήταν αυτό με το οποίο η Αθλέτικ Μπιλμπάο έσωσε την παρτίδα στο ντέρμπι των Βάσκων με τη Σοσιεδάδ διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Ήταν η προτελευταία αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της La Liga.
Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Μέντες στο 83′, ενώ το σκορ άνοιξε στο 37’ ο Γουέδες.
Η 22η αγωνιστική:
Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15′ Φερνάντες Χαέν – 27′ Μπλάνκο, 71′ Μπόγε)
Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74′ Τσαΐρα)
Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20′ Μουνιόθ, 45’+2 Μπούντιμιρ – 17’πέν, 70′ Μορένο)
Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3 (29΄ Ροντρίγκες – 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (15′ Βινίσιους Τζούνιορ, 90’+9′ πέν. Εμπαπέ – 49′ Ντε Φρούτος)
Μπέτις-Βαλένθια 2-1 (23′ πέν. Άβιλα, 88′ Φορνάλς – 20′ Ριόχα)
Χετάφε-Θέλτα 0-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1-1 (88′ Ρουίθ ντε Γαλαρέτα – 37′ Γουέδες)
Μαγιόρκα-Σεβίλη 2/2
Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 55
Ρεάλ Μαδρίτης 54
Ατλέτικο Μαδρίτης 45
Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.
Εσπανιόλ 34
Μπέτις 32
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 28
Οσασούνα 26
Αλαβές 25
Αθλέτικ Μπιλμπάο 25
Τζιρόνα 25
Έλτσε 24
Σεβίλη 24 -21αγ.
Βαλένθια 23
Χετάφε 22
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Μαγιόρκα 21 -21αγ.
Λεβάντε 18 -21αγ.
Οβιέδο 16