Το γκολ του Ρουιθ ντε Γαλαρέτα στο 88′ ήταν αυτό με το οποίο η Αθλέτικ Μπιλμπάο έσωσε την παρτίδα στο ντέρμπι των Βάσκων με τη Σοσιεδάδ διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Ήταν η προτελευταία αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της La Liga.

Με 10 παίκτες τελείωσαν το ματς οι φιλοξενούμενοι, λόγω της αποβολής του Μέντες στο 83′, ενώ το σκορ άνοιξε στο 37’ ο Γουέδες.

Η 22η αγωνιστική:

Εσπανιόλ-Αλαβές 1-2 (15′ Φερνάντες Χαέν – 27′ Μπλάνκο, 71′ Μπόγε)

Οβιέδο-Τζιρόνα 1-0 (74′ Τσαΐρα)

Οσασούνα-Βιγιαρεάλ 2-2 (20′ Μουνιόθ, 45’+2 Μπούντιμιρ – 17’πέν, 70′ Μορένο)

Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

Έλτσε-Μπαρτσελόνα 1-3 (29΄ Ροντρίγκες – 6΄ Γιαμάλ, 40΄ Τόρες, 72΄ Ράσφορντ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 (15′ Βινίσιους Τζούνιορ, 90’+9′ πέν. Εμπαπέ – 49′ Ντε Φρούτος)

Μπέτις-Βαλένθια 2-1 (23′ πέν. Άβιλα, 88′ Φορνάλς – 20′ Ριόχα)

Χετάφε-Θέλτα 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σοσιεδάδ 1-1 (88′ Ρουίθ ντε Γαλαρέτα – 37′ Γουέδες)

Μαγιόρκα-Σεβίλη 2/2

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 55

Ρεάλ Μαδρίτης 54

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 42 -21αγ.

Εσπανιόλ 34

Μπέτις 32

Θέλτα 32

Ρεάλ Σοσιεδάδ 28

Οσασούνα 26

Αλαβές 25

Αθλέτικ Μπιλμπάο 25

Τζιρόνα 25

Έλτσε 24

Σεβίλη 24 -21αγ.

Βαλένθια 23

Χετάφε 22

Ράγιο Βαγεκάνο 22

Μαγιόρκα 21 -21αγ.

Λεβάντε 18 -21αγ.

Οβιέδο 16