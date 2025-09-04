Με αποκλεισμό τεσσάρων αγωνιστικών τιμωρήθηκε ο Ερνέστο Βαλβέρδε για τη συμπεριφορά του στον αγώνα με την Μπέτις.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού και νυν της Μπιλμπάο βγήκε εκτός αυτού με τα σφυρίγματα του διαιτητή στο εν λόγω αγώνα της LaLiga και η πειθαρχική επιτροπή τον τιμώρησε με την προαναφερθείσα ποινή.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαιτητές κατέγραψαν έντονες διαμαρτυρίες, χειρονομίες αμφισβήτησης των αποφάσεων, αλλά και ειρωνικά χειροκροτήματα προς την ομάδα διαιτησίας, επιβάλλοντας αυτήν την αυστηρή τιμωρία στον «Τσινγκούρι».