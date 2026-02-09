Η ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου απέβαλε από κάθε δραστηριότητα διαιτητή της Β’ κατηγορίας που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε ιερόδουλη.

«Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η βασιλική ισπανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου έμαθε αυτή τη Δευτέρα για τη σύλληψη ενός επαγγελματία διαιτητή της δεύτερης κατηγορίας. Βάσει των εσωτερικών κανονισμών και προκειμένου να διευκρινιστούν τα δημοσιευμένα γεγονότα, έχει ξεκινήσει έρευνα και, ως προληπτικό μέτρο, ο εν λόγω διαιτητής έχει αποκλειστεί από κάθε δραστηριότητα με άμεση ισχύ μέχρι την επίλυση της διαδικασίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τη «Marca», η αστυνομία τον συνέλαβε στη πόλη Χιχόν. Ο κατηγορούμενος λέγεται ότι είναι διαιτητής από την Αστουρία που υποδύθηκε τον αστυνομικό. Η γυναίκα κάλεσε για βοήθεια και ανέφερε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε μια κατοικία στη γειτονιά Ελ Γιάνο.